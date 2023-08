NASa objevila na Marsu sloučeniny naznačující podmínky pro organický život

Vědecký vůz Perseverance, který jako první prozkoumal kráter Jezero na Marsu, zkoumá tuto oblast od února 2021. Vědci se domnívají, že v minulosti se v tomto kráteru nacházelo starobylé jezero spolu s říční deltou, která do něj ústila. Tato oblast je považována za jedno z nejpravděpodobnějších míst, kde by se mohly skrývat pozůstatky života na Marsu.

Organické molekuly, které byly pozorovány v kráteru Jezero, obsahují atomy uhlíku a často i vodíku. Tyto molekuly jsou základními stavebními bloky života, jak ho známe na Zemi, i když mohou vzniknout i bez účasti života. Joseph Razzell Hollis, spoluautor článku a postdoktorand z londýnského přírodovědného muzea, v rozhovoru s Newsweekem uvedl:

"Tyto molekuly představují vzrušující stopu pro astrobiologii, protože jsou často považovány za klíčové stavební prvky života. Je důležité si uvědomit, že tyto organické molekuly mohou vznikat procesy, které nesouvisí s životem, jak ho známe. Samotná přítomnost organických molekul tedy není důkazem existence života, dokud nemáme dostatečné další důkazy, které by vyloučily nebiologické nebo abiotické procesy."

Zdroj: Shutterstock

Pro pozorování sloučenin využíval vůz Perseverance nástroj zvaný Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC), který mapuje organické molekuly a minerály na povrchu hornin. Je důležité, že organické materiály byly nalezeny ve všech deseti cílech, které byly pozorovány na dně kráteru. Joseph Razzell Hollis, londýnský astrobiolog a spoluautor studie, prohlásil pro Gizmodo:

"Naše výsledky podporují pozorování předchozích robotických misí na Marsu, které naznačovaly, že rudá planeta byla kdysi bohatá na organický materiál, což jsou sloučeniny složené především z uhlíku a vodíku, a že část tohoto organického materiálu je možné stále detekovat i po miliardách let." Každá nová detekce a pozorování nám poskytuje další informace, které nás přibližují k lepšímu porozumění historii Marsu a otázce, zda byl schopen podporovat život v minulosti.

Nyní, když vědci získali pohled na tyto molekuly, bude nezbytné provést detailní analýzu v pozemských laboratořích, aby mohli vyvodit další závěry o jejich původu. Autoři článku píší: "Vzhledem k většímu rozpětí dostupných nástrojů, včetně vyššího prostorového rozlišení citlivosti, bude možné tyto vzorky detailněji zkoumat v laboratořích na Zemi, pokud se vrátí. K tomu je však třeba počkat na plánovanou misi Mars Sample Return (MSR), která by měla odstartovat ze Země na konci tohoto desetiletí. Přestože to bude náročný úkol, vrátit neporušené kusy hornin z Marsu, které budou pečlivě uskladněny a chráněny před kontaminací, bude pro planetární vědu neocenitelné."

Razzell Hollis dodává: "Dosud jsme měli k dispozici pouze marťanské horniny, které nám přinesly meteority. Získat neporušené vzorky hornin přímo z Marsu, které budou uloženy v bezpečí a chráněny před kontaminací, bude nepostradatelné pro vědu zabývající se planetárními tělesy."