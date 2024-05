NASA řeší problém. Jak dostat vzorky z Marsu s rozpočtem 11 miliard?

Nedávno se úředníci obrátili na průmyslové organizace, aby přišel s inovativními nápady, a Boeing se stal první společností, která veřejně zveřejnila svůj plán pro misi Mars Sample Return.

Zdroj: Shutterstock

Navrhuje použít svou raketu Space Launch System (SLS), což je supertěžká nosná raketa, která byla původně určena pro mise Artemis na Měsíc. Jim Green, bývalý hlavní vědec NASA, prezentoval tento koncept na summitu Humans to Mars. Základní myšlenkou je použít jednu raketu pro celou misi, což by mělo snížit rizika spojená s návratem vzorků z Marsu.

Podle Greena by tato strategie měla minimalizovat složitost mise tím, že by se využil pouze jeden start rakety. Tento návrh má své výhody, ale narazil na kontroverzi kvůli vysokým nákladům na SLS. I přesto, že NASA a Boeing zvažují opatření ke snížení těchto nákladů, je stále nejdražší raketou v provozu. Generální inspektor NASA naznačil, že náklady na jeden start SLS se pravděpodobně nezmenší pod hranici 2 miliard dolarů.

Alternativa k vysokým nákladům spojeným s použitím SLS je nákup komerčních raket pro budoucí mise Artemis, jak doporučil generální inspektor NASA. To by mohlo být zvláště relevantní vzhledem k nedávnému úspěchu roveru Perseverance, který sbírá vzorky půdy a hornin na Marsu od února 2021. Perseverance již uskutečnil první pokus o uložení těchto vzorků na povrchu Marsu, což by mohlo být využito pro budoucí návratové mise.

Přestože plán společnosti Boeing nabízí inovativní přístup k misi Mars Sample Return, stále se diskutuje o nejlepší cestě vpřed. NASA bude muset pečlivě zvážit všechny možnosti a rozhodnout se, která strategie bude nejlepší jak z hlediska nákladů, tak úspěchu mise.