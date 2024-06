NASA vybrala dodavatele plavidla pro ukončení činnosti ISS

Když byl v listopadu 1998 na oběžnou dráhu vypuštěn první modul nově vznikající Mezinárodní vesmírné stanice, předpokládalo se dokončení stanice kolem roku 2004 a životnost plánována zhruba na deset let plného operačního provozu. Všechny tyto odhady a plány vzaly dávno za své - výstavba se protáhla mimo jiné kvůli katastrofě raketoplánu Columbia i kvůli finančním problémům na ruské straně, stanice pak byla průběžně rozšiřována dalšími moduly a je v natolik dobrém stavu, že se ukončení jejího provozu nepředpokládá před rokem 2030. Nicméně i ten se rychle přibližuje a je tak nutné myslet na to, co se stanicí, až na ní definitivně zhasnou světla.

Ačkoliv se na provozu podílí pět vesmírných agentur - americká NASA, kanadská CSA, japonská JAXA, evropská ESA a ruský Roskosmos, řízený zánik stanice v atmosféře po skončení její životnosti bude mít na starosti první jmenovaná organizace. Dle plánů zveřejněných začátkem roku 2022 se v průběhu posledního roku životnosti k modulu Harmony připojí k tomu určené plavidlo (deorbit vehicle), následně se od stanice oddělí komerční moduly Axiom (které mají být vypuštěny někdy kolem roku 2026 a jejich životnost tak bude delší než zbytku ISS) a jakmile perigeum stanice klesne pod 160 km, dojde k zažehnutí motoru a navedení stanice do atmosféry tak, aby zbytky spadly do neobydlené jižní části Tichého oceánu, které se přezdívá kosmický hřbitov, neboť zde odpočívají trosky celé řady vesmírných plavidel, mimo jiné i předchůdce ISS, Miru.

Jednorázový kontrakt na vývoj a výrobu plavidla, které ukončí první velkou éru nepřetržité přítomnosti lidstva ve vesmíru, NASA po zhruba roce rozhodování udělila společnosti SpaceX. Maximální hodnota kontraktu je 843 milionů dolarů, což je o něco méně, než byla vloni na jaře ohlášená miliarda USD, přičemž prvních 180 milionů má NASA v rozpočtu již pro letošní rok. Po dokončení vývoje a vyrobení plavidla má NASA v plánu ho převzít a během jeho jediného letu ho i sama provozovat. Zároveň ale připouští, že pokud by plánované komerční orbitální stanice tou dobou ještě nebyly v plně provozuschopném stavu, nejsou roky 2030/2031 vytesány do kamene.