NASA zrušila projekt VIPER: Budoucnost pátrání po ledu na Měsíci v ohrožení

VIPER měl být revolučním krokem vpřed v lunárním výzkumu. Rover byl vybaven špičkovými vědeckými přístroji a technologií, která by mu umožnila analyzovat a mapovat přítomnost vodního ledu na povrchu Měsíce. Předpokládalo se, že by jeho mise mohla zodpovědět klíčové otázky ohledně množství a umístění vody na Měsíci, což by bylo klíčové pro udržitelnost dlouhodobých lidských misí.

Projekt byl poprvé představen veřejnosti v roce 2019 s ambiciózním plánem vypuštění na konci roku 2022. Bohužel, globální pandemie COVID-19 a s ní spojené problémy v dodavatelském řetězci vedly k několika odkladům, čímž se start posunul nejdříve na konec roku 2024 a následně až na září 2025.

Dle informací z The New York Times již NASA investovala do vývoje VIPERu přibližně 450 milionů dolarů. Montáž roveru a instalace vědeckých přístrojů byly dokončeny, ale stále bylo potřeba podrobit rover sérii testů, aby se zajistilo, že vydrží start rakety a drsné podmínky ve vesmíru. Joel Kearns, zástupce přidruženého administrátora NASA pro průzkum, uvedl, že zrušení projektu by agentuře ušetřilo nejméně 84 milionů dolarů, protože by již nemusela platit za tyto testy a provoz roveru.

Zdroj: Shutterstock

Kearns také vyjádřil obavy z dalších potenciálních výdajů, pokud by se start roveru opět zpozdil. S rostoucími náklady a riziky spojenými s dalším zpožděním se NASA rozhodla projekt VIPER ukončit a rozdělit jeho komponenty pro budoucí mise.

Co bude dál?

Navzdory zrušení VIPERu má NASA několik dalších projektů zaměřených na potvrzení přítomnosti vodního ledu na Měsíci. I když se nesoustředí přímo na tento cíl, agentura doufá, že v budoucnu dosáhne podobných výsledků. NASA plánuje rozebrat rover VIPER a využít jeho nástroje a komponenty v dalších misích. Existuje také možnost, že americké či mezinárodní společnosti mohou projevit zájem o použití roveru, pokud to nebude stát americkou vládu další finanční prostředky.

Mise Griffin: další krok vpřed

I když byl projekt VIPER zrušen, let, který měl dopravit rover na Měsíc, stále proběhne. NASA si vybrala společnost Astrobotic pro vypuštění roveru a vývoj landeru zvaného Griffin, který měl zajistit bezpečné přistání VIPERu na povrchu Měsíce. Mise poletí s nefunkčním předmětem simulujícím hmotnost VIPERu, což umožní otestovat schopnosti přistávacího modulu Griffin. Kearns zdůraznil, že úspěšná demonstrace tohoto landeru bude cenná pro budoucí mise, ať už poveze skutečný rover nebo ne.

Závěr

Zrušení projektu VIPER je pro NASA a kosmický výzkum jistě zklamáním. Avšak tato událost ukazuje, jak složité a náročné je plánování a realizace vesmírných misí. I přes tento neúspěch zůstává NASA odhodlána pokračovat v průzkumu Měsíce a hledání vodního ledu, což je klíčové pro budoucnost lidského pobytu na našem přirozeném satelitu. Projekt VIPER možná skončil, ale jeho odkaz a technologie budou žít dál v dalších misích, které pomohou odhalit tajemství Měsíce.