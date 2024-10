Návrat do kanceláří v Amazonu: Jaký to bude mít dopad na zaměstnance?

Amazon a změna pravidel pro práci z domova

Společnost Amazon již v září oznámila, že od roku 2025 budou zaměstnanci povinni pracovat z kanceláře pět dní v týdnu. To znamená zásadní změnu oproti současnému režimu, kdy zaměstnanci mohou pracovat dvakrát týdně z domova. Podle CEO Andyho Jassyho je návrat do kanceláří klíčový pro udržení firemní kultury. Jassy argumentoval, že je snazší „učit se, modelovat a posilovat firemní kulturu“, když zaměstnanci spolupracují osobně v kancelářích.

Avšak tento krok se nesetkal s univerzální podporou mezi zaměstnanci, a to zejména mezi těmi, kteří si během pandemie zvykli na flexibilnější pracovní podmínky. Někteří zaměstnanci se začali veřejně vyjadřovat, že zvažují odchod z firmy kvůli této nové politice.

Reakce zaměstnanců a vedení Amazonu

Nedávné komentáře Matt Garmana, CEO Amazon Web Services (AWS), na vnitřním setkání se zaměstnanci, naznačují, že firma je připravena na odchod zaměstnanců, kteří se nebudou cítit komfortně s novými pravidly. Garman zdůraznil, že pro ty, kteří se necítí dobře v prostředí plného návratu do kanceláře, mohou najít práci jinde. Zároveň dodal, že Amazon se chce zaměřit na vytváření pracovního prostředí, které podporuje inovace, což podle něj nelze plně dosáhnout na dálku.

Zajímavé je, že navzdory těmto tvrdším vyjádřením, Garman také zmínil, že podle jeho osobních rozhovorů s pracovníky, 9 z 10 zaměstnanců tuto novou politiku podporuje. To však nemusí odrážet názor všech pracovníků napříč firmou.

Odpůrci RTO a jejich obavy

Někteří kritici tvrdí, že návrat do kanceláří je v některých firmách, včetně Amazonu, ve skutečnosti záměrným krokem ke snížení počtu zaměstnanců, aniž by došlo k oficiálnímu propouštění. Tento názor se objevuje zejména proto, že zavádění přísnějších pravidel, jako je nutnost pracovat v určitém centrálním hubu firmy, by mohlo vést k tomu, že zaměstnanci, kteří by jinak mohli pracovat z jiných lokalit, začnou hledat jinou práci.

Zdroj: Shutterstock

V roce 2023 Amazon začal vyžadovat, aby zaměstnanci pracovali pouze ve svých centrálních týmových kancelářích, nikoli z domova nebo z jiných poboček. To vedlo k tomu, že mnozí zaměstnanci začali uvažovat o odchodu z firmy. Někteří Amazon zaměstnanci dokonce veřejně uvedli, že si hledají novou práci kvůli těmto novým pravidlům.

Právní důsledky RTO politiky

Kromě interní nespokojenosti mezi zaměstnanci by mohl být Amazon vystaven i právním důsledkům spojeným s návratem do kanceláří. Právnička Helen D. Reavis upozornila, že pokud RTO pravidla neúměrně postihnou určité skupiny zaměstnanců, například matky s dětmi nebo osoby se zdravotním postižením, může se Amazon stát terčem skupinových žalob za diskriminaci.

RTO politika by mohla být napadena i na základě toho, že není skutečně odůvodněna obchodními potřebami firmy, což by zaměstnancům umožnilo žádat kompenzace za porušení smlouvy.

Očekávaný úbytek zaměstnanců

Po zavedení těchto změn v politice Amazonu se objevily obavy, že firma ztratí řadu talentovaných zaměstnanců. Podle průzkumu z platformy Blind, který zahrnoval 2 585 zaměstnanců Amazonu, se 73 % účastníků vyjádřilo, že zvažují odchod z firmy kvůli povinnému návratu do kanceláří. Dalších 32 % účastníků průzkumu potvrdilo, že znají někoho, kdo již kvůli této politice odešel.

Amazon není jediná firma, která čelí riziku ztráty klíčových pracovníků kvůli RTO politice. Průzkumy ukazují, že řada firem, včetně technologických gigantů jako Apple nebo Microsoft, ztratila během posledních let řadu seniorních zaměstnanců, kteří nebyli spokojeni s povinným návratem do kanceláří.

Budoucnost RTO a firemní kultura

RTO politika může být pro některé zaměstnavatele výzvou, jak si udržet firemní kulturu a podporovat inovace, zejména v případě, kdy se týmy nacházejí na různých místech a pracují na dálku. Průzkum od HR platformy Remote ukázal, že 73 % personalistů zaznamenalo odchod zaměstnanců do firem, které nabízejí větší flexibilitu. Přitom pouze 22 % personalistů uvedlo, že nikdy nenarazili na problémy při řízení vzdálených týmů.

Na druhou stranu, některé firmy si stojí za tím, že návrat do kanceláří je nezbytný pro posílení firemní kultury a podporu kreativity. Ať už bude tato strategie úspěšná nebo ne, je zřejmé, že v následujících letech budou firmy jako Amazon čelit velkým výzvám při udržení klíčových zaměstnanců a hledání rovnováhy mezi flexibilitou a efektivitou.