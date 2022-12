Nejlepší hry za listopad 2022: Které tituly nasbíraly nejvyšší hodnocení?

Zdroj fotografie: Vlastní

V uplynulých letech jsme pro vás připravovali pravidelný měsíčník s přehledem nejočekávanějších her pro dané období. Mezi takové tituly však nejčastěji patřily hry, které se dočkaly masivní reklamní kampaně, ale výsledná kvalita byla všelijaká. Oproti tomu méně očekávané tituly, zejména pak z nezávislé produkce, vychází bez výrazného povědomí a překvapí svoji kvalitou až vzápětí.

Namísto toho, abychom tedy vždy začátkem měsíce vyhlíželi nejočekávanější tituly (které si kolikrát ani není třeba připomínat), ohlédněme se naopak zpětně. Přinášíme vám ty nejlepší hry, od menších po větších, které sklidily největší úspěch a pozitivní ohlasy širší veřejnosti. Vydání starších titulů pro nové platformy jsme z důvodu stručnosti vynechali.

Nejlepší hry za posledních 6 měsíců: Květen Červen

Červenec Srpen Září Říjen

U každého z titulů naleznete aktuální hodnocení z agregátoru celosvětových a uživatelských recenzí, Metacritic. V potaz bereme především souhrnná hodnocení od herních médií a recenzentů. K uživatelskému hodnocení také přihlížíme, ale je třeba vzít v potaz, že tak krátce po vydání se zde nachází méně hlasů. Navíc průměrného hráče často donutí k ohodnocení silné emoce, tedy v nadšení volí desítky či se mstí nulou. Výsledné skóre tedy může být snadno zkresleno.

V neposlední řadě porovnáváme i s jinými agregovanými hodnoceními, jsou-li k dispozici (např. na Steamu).

God of War: Ragnarok

Metascore : 94 %

: 94 % Platformy : PlayStation 4, PlayStation 5

: PlayStation 4, PlayStation 5 Žánr : akční adventura, otevřený svět

: akční adventura, otevřený svět Vyšlo: 9. listopadu

Asi nikoho nepřekvapí, že na špičce tohoto měsíce je hra, která aspiruje i na špičku celého roku. Pokračování neméně oceňovaného “soft rebootu” z roku 2018 se snaží o co nejepičtější uzavření načatého příběhu - a podle hodnocení od hráčů i recenzentů se to daří na výbornou.

Ragnarok začíná jen velmi krátce po konci předchozího dílu a sleduje další příběhy Krata a jeho syna Atrea. Exkluzivita nakonec vyšla pro obě generace konzolí PlayStation, ale i na starší PS4 běží stále velmi dobře.

Atari 50: The Anniversary Celebration

Metascore : 89 %

: 89 % Platformy : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbo xOne, Xbox Series, Windows PC, Switch

: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbo xOne, Xbox Series, Windows PC, Switch Žánr : kolekce “klasik”

: kolekce “klasik” Vyšlo: 11. listopadu

Velké oblibě zejména mezi starší generací se těší kolekce Atari 50, která hráče interaktivně provádí historií společnosti Atari a jejích her za posledních padesát let. Kolekce kromě her obsahuje hlavně velké množství dobové dokumentace - rozhovory s vývojáři a designéry, dokumentární záběry, ne/povedené designy a spoustu dalšího.

Kromě toho však samozřejmě obsahuje i ohromné množství her, konkrétně více než stovku různých titulů ze sedmi různých platforem (mezi nimiž je Atari Arcade, 2600, 5200, 7800 a další). Těšit se můžete na klasiky jako je Tempest 2000 či Asteroidy, ale také na šestici úplně nových, nikdy nevydaných her!

Pentiment

Metascore : 86 %

: 86 % Platformy : Xbox One, Xbox Series, WIndows PC

: Xbox One, Xbox Series, WIndows PC Žánr : Adventura

: Adventura Vyšlo: 1. listopadu

Středověká adventurka Pentiment na první pohled působí docela nevinně, ale opak je pravdou. Obsidian Entertainment se tentokrát vydal do temného 16. století v bavorských Alpách, kde v roli mistrného malíře Andrease Malera budete prožívat příběh plný skandálů, intrik a také několika vražd.

Nečekejte pouze lineární průběh hrou, protože každé vaše rozhodnutí může rozhodit směrování následujících generací. Celá grafická stylizace je pak inspirována právě dobovými umělci.

Football Manager 2023

Metascore : 83 %

: 83 % Platformy : PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC, Switch, iOS, Android

: PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC, Switch, iOS, Android Žánr : Simulátor

: Simulátor Vyšlo: 8. listopadu

Velmi pozitivní recenze od hráčů i recenzentů dostává i fotbalový manažerský simulátor v nejnovější verzi. Tentokrát s licencí UEFA a s malými vylepšeními oproti předchozím generacím - pokud jste však naposledy hráli loňskou verzi, nečekejte úplně zásadní rozdíly.

Jedná se však stále o docela unikátní simulátor s pokročilými možnostmi managementu hráčů, sestav a dalších prvků, to vše v lehce vylepšené grafice, která však stále dramaticky nezvyšuje hardwarové nároky - hru si tak užijete i na slabších počítačích, nebo i telefonech.

Stojí za zmínku:

Tactics Ogre: Reborn (85 %) [PS5/PS4, PC, Switch]

(85 %) [PS5/PS4, PC, Switch] Football Manager 2023 (83 %) [PS5, PC, Iphone/Ipad, Switch, XboxOne, Xbox Series X/S]

(83 %) [PS5, PC, Iphone/Ipad, Switch, XboxOne, Xbox Series X/S] The Entropy Centre (81 %) [PS5/PS4, PC, XboxOne, Xbox Series X/S]

(81 %) [PS5/PS4, PC, XboxOne, Xbox Series X/S] Call of Duty: Warzone 2.0 (79 %) [PS5/PS4, PC, XboxOne, Xbox Series X/S]

(79 %) [PS5/PS4, PC, XboxOne, Xbox Series X/S] Ghost Song (79 %) [PS5/PS4, PC, Switch, XboxOne, Xbox Series X/S]

