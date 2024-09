Nejstarší desková hra: Zrození starověkých strategií

Archeologové v nedávné době odhalili nový nález, který by mohl zcela změnit pohled na původ deskových her. Stará teorie, že hra známá jako "Hounds and Jackals" (v českém překladu "Psi a šakalové") pochází z Egypta, byla zpochybněna díky objevu v dnešním Ázerbájdžánu. Tento nový důkaz naznačuje, že hra může být mnohem starší, než jsme si dosud mysleli, a že její kořeny sahají až do Asie.