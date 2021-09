Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch nositelů autorských práv filmů a písniček

Zdroj

Již dlouhou dobu se táhl spor majitelů práv k hudebním nahrávkám s provozovateli internetových úložišť. Mezinárodní federace hudebního průmyslu uvedla, že se jedná o přelomové rozhodnutí. Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu by se měl Vrchní soud v Praze zabývat o mnoho důsledněji obchodními modely jednotlivých úložišť stejně jako případnými odměnami pro uživatele za stahování či systémem, jakým probíhá vyhledávání souborů.

Problémem je, že někteří uživatelé nahrávají do úložišť nelegální obsah v podobě filmů a audionahrávek a dávají to k dispozici volně ke stažení. Toho samozřejmě hojně využívají jiní uživatelé, kteří zdarma stahují. Legálním způsobem stahování nebo streamování je zajištěna alespoň nějaká finanční odměna pro majitele autorských práv, a to buď z plateb nebo ze zobrazované reklamy.

Federace tak zastává ten názor, že majitelé autorských práv k audio a video materiálům přicházejí každoročně o nemalé finanční prostředky právě v důsledku pirátství. Již v minulosti, v roce 2014, podala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu žalobu na ochranu proti nekalé soutěži proti internetovým úložištím Hellshare a Hellspy. Městský soud v Praze sice dal částečně zapravdu federaci, ale Vrchní soud následně žalobu zcela zamítl s odůvodněním, že porušení autorských práv padá spíše na hlavu jednotlivých uživatelů spíše než celých úložišť.

Díky rozhodnutí Nejvyššího soudu musí nyní Vrchní soud přehodnotit své rozhodnutí ve starém sporu a zohlednit názor vyšší instance. Ředitelka České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu, Petry Žikovské, Nejvyšší soud konečně připustil nekalou soutěž ve vztahu k vydavatelům audio nahrávek. Podle Žikovské jde o důležitý precedenční případ, který upřesňuje výklad právní úpravy.