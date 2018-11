Několik desítek stíhaček F-35 připravených k boji zvládlo nácvik sloní chůze

Američtí piloti z 388. stíhacího křídla a rezervního 419. stíhacího křídla si vyzkoušeli vůbec poprvé se stíhacími letouny F-35 na letecké základně v Utahu cvičení sloní chůze. Pojem sloní chůze značí taktiku, kdy větší počet plně vyzbrojených letounů je s určitými rozestupy seřazen na vzletové dráze a následně musí všechny takto pečlivě seřazené letouny v co nejkratším čase vzlétnout.

cvičení taktiky sloní chůze na letecké základně v Utahu - stíhačky F-35

Na letecké základně v Utahu absolvovalo úspěšně taktiku sloní chůze symbolických 35 letounů F-35. Všechny seřazené F-35 vzlétly do 11 minut. Americké letectvo tak demonstrovalo svou sílu, že může do boje nasadit v krátkém časovém intervalu vysoký počet letounů F-35. USA cvičí taktiku sloní chůze u různých letounů (viz. videa).

cvičení taktiky sloní chůze na letecké základně Kunsan (Jižní Korea) - stíhačky F-16

Podle amerického ministra obrany Jamese Mattise by příští rok bojová nasaditelnost všech strojů F-35 měla dosahovat 80%. To znamená, že 80% vyrobených stíhaček F-35 by mělo být v jakýkoliv moment připraveno vyrazit do akce. Minulý rok byla nasaditelnost F-35 přitom jen 50%.

cvičení taktiky sloní chůze na Moodyho letecké základně - bitevníky A-10

Američani dnes disponují celkem 245 stíhačkami F-35. Americké letectvo má 156 těchto strojů ve variantě F-35A, námořní pěchota 61 letounů ve variantě F-35B a námořnictvo 28 letounů ve variantě F-35C.

cvičení taktiky sloní chůze na McConnellově letecké základně - letecké tankery KC-135

Společnost Lockheed Martin má v plánu vyrobit pro americké a zahraniční ozbrojené síly více než 3000 letounů F-35.