Netflix vstupuje do světa cloudové streamování her. Skončí jako Google Stadia?

Zdroj: Shutterstock

V nedávné době oznámil technologický gigant Google ukončení své herní platformy Google Stadia. I přesto se rozhodla společnost Netflix, že pro změnu vyzkouší své štěstí v oboru cloudových technologií pro hraní her ona. Vyplývá to z oficiálního prohlášení viceprezidenta herní divize streamovací platformy, Mika Verdu.

Mike Verdu prohlásil, že si je vědom toho, že jde o jiný obchodní model, ale že jde o jednu z možností, jak hrát hry kdekoliv a kdykoliv. Netflix nechce kráčet ve stopách Stadie a podle Mika Verdu byl její konec nevyhnutelný pro její vlastní chyby a špatný obchodní plán.

Zdroj: Shutterstock

Verdu také připisuje neúspěch Stadie tomu, že vyžadovala speciální ovladač. Výhoda hraní her přes cloudové technologie spočívá v tom, že veškerá výpočetní zátěž je právě v cloudu, a proto není potřeba, aby měl koncový uživatel drahé herní zařízení, speciální konzole či nejnovější procesor.

To, že to Netflix s hrami myslí vážně, dokazuje i fakt, že právě otevřel své v pořadí páté herní studio, tentokrát v Kalifornii a měl by ho vést Chacko Sonny, bývalý výkonný producent „Overwatch“, které dělalo herní studio Blizzard Enterteinment. Netflix to ve hrách rozjíždí naplno a v současné době má ve vývoji 14 her a dalších 35 jíž vyvinutých. Verdu také nevyloučil možnost, že by v budoucnu herní Netlfix přešel i na mobilní zařízení.