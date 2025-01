New Glenn: Přelomový start rakety Blue Origin míří na orbitu

Nová éra komerčních kosmických letů

Raketa New Glenn, jejíž vývoj trval více než deset let, představuje ambiciózní krok Blue Origin do oblasti těžkých nosných raket. Firma doufá, že tento víceúčelový nosič, schopný vynášet satelity i jiný náklad na orbitu, nabídne konkurenceschopnou alternativu k raketě Falcon 9 od SpaceX.

Cílem pátečního letu je bezpečně dosáhnout oběžné dráhy a pokusit se o přistání prvního stupně rakety na plošině v Atlantiku. Přestože Blue Origin přiznává, že jde o riskantní podnik, věří, že zkušební let přinese klíčové poznatky pro další mise. „Žádné simulace nebo pozemní testy nenahradí skutečný let. Je čas vzlétnout,“ uvedl Jarret Jones, viceprezident Blue Origin, ve svém prohlášení.

Unikátní technologie a významné partnery

New Glenn měří více než 98 metrů na výšku, což z něj činí jednu z největších raket současnosti. Jeho design umožňuje opakované použití, čímž by měl snížit náklady na dopravu nákladů na orbitu. První let navíc otestuje prototyp modulu Blue Ring Pathfinder, který by měl Blue Origin umožnit širší operace ve vesmíru, včetně přepravy dalších satelitů a provádění orbitálních manévrů.

Mezi klíčové zákazníky rakety patří například Amazon, který plánuje pomocí New Glenn vynést své satelity pro projekt Kuiper, konkurenční službu Starlink od SpaceX. Další významnou spolupráci Blue Origin navázala s AST SpaceMobile, která hodlá využít raketu pro své inovativní komunikační satelity.

Zdroj: Shutterstock

Zpoždění, ale velké ambice

Vývoj New Glenn byl původně plánován na dokončení již v roce 2020, avšak komplikace spojené s technologií a regulacemi posunuly premiérový let až na rok 2025. Firma však věří, že veškerá zpoždění přispěla k vylepšení rakety a připravenosti na ostrý provoz. Start z kosmodromu v Cape Canaveral na Floridě bude sledován nejen odborníky, ale i širokou veřejností.

Kosmická soutěž pokračuje

Představuje důležitý milník nejen pro Blue Origin, ale i pro celý kosmický průmysl, který zažívá dynamický rozvoj. Konkurence mezi soukromými společnostmi, jako jsou SpaceX, Blue Origin a další, žene vpřed technologický pokrok i ambice v oblasti komerčních vesmírných misí. Pokud páteční let splní očekávání, Blue Origin může výrazně posílit svou pozici na trhu a přiblížit se k cíli stát se jedním z hlavních hráčů v oboru.