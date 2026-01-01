CDR.cz - Vybráno z IT

Nezvykle černý rok pro kosmonautiku: Proč rok 2025 přinesl tolik havárií raket

Čtvrtek, 1 Leden 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Kosmonautika a letectví

Zdroj: Shutterstock

Rok 2025 se zapíše do historie kosmonautiky nezvykle vysokým počtem neúspěšných orbitálních startů. Havárie postihly zavedené agentury i soukromé firmy po celém světě a otevřely debatu o tempu i rizicích současného vesmírného závodu.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Rok 2025 přinesl do kosmonautiky paradoxní situaci. Nikdy se neplánovalo tolik startů, nikdy nebylo do vývoje raket zapojeno tolik soukromých firem, a přesto právě tento rok skončil nezvykle vysokým počtem neúspěchů. Podle dostupných dat selhalo třináct orbitálních startů, což je hodnota, která výrazně vybočuje z trendu posledních let. Nešlo přitom o jediný region ani jeden typ nosiče. Problémy se objevily v USA, Asii i Evropě a zasáhly jak nové projekty, tak dlouhodobě připravované rakety.

Když testovací tempo předběhne opatrnost

Jedním z hlavních důvodů, proč se rok 2025 stal tak problematickým, bylo tempo vývoje. Řada firem i státních agentur zvolila strategii rychlých testů a postupného ladění za provozu. Tento přístup se v minulosti osvědčil například u SpaceX, která otevřeně pracuje s tím, že prototypy mohou selhat, pokud to přinese cenná data. V roce 2025 se však ukázalo, že podobnou filozofii převzali i hráči, kteří s ní neměli tolik zkušeností.

SpaceX samo zaznamenalo další destrukce lodí Starship během testovacích letů. Japonská raketa H3 nedokázala dopravit navigační družici na správnou dráhu. Indická PSLV přišla o družici pro pozorování Země kvůli závadě ve třetím stupni. V USA selhala raketa Alpha od Firefly Aerospace, jejíž booster ztratil výkon a náklad skončil v oceánu. Soukromý sektor v Číně čelil hned několika neúspěchům, kdy rakety nedosáhly oběžné dráhy nebo nezvládly návratový manévr.

Zdroj: Shutterstock

Tyto události mají společného jmenovatele. Většina selhání nenastala kvůli zásadním konstrukčním chybám, ale kvůli dílčím technickým problémům, které by se při konzervativnějším postupu možná objevily později, ale za méně dramatických okolností.

Selhání jako součást nové éry kosmonautiky

Rok 2025 zároveň ukázal, jak se mění vnímání neúspěchu ve vesmírném průmyslu. Zatímco dříve znamenala havárie dlouhé roky odkladů a politických debat, dnes firmy reagují rychle a otevřeně. Japonská agentura JAXA sice oznámila pozastavení dalších startů H3, dokud nebude problém vyřešen, ale zároveň zdůraznila, že získaná data mají pro další vývoj zásadní hodnotu. Podobně postupovaly i další společnosti, které po haváriích okamžitě zahájily analýzu letových dat a úpravy hardwaru.

Zajímavým příkladem je i neúspěšný pokus o přistání soukromého lunárního landeru, který ukázal, že Měsíc zůstává technologicky náročným cílem i v době pokročilé automatizace. Přesto ani tento nezdar nevedl k zastavení projektu, ale spíše k jeho přehodnocení a posunu termínů.

V součtu tak rok 2025 nepůsobí jako selhání kosmonautiky, ale spíš jako důsledek jejího rychlého růstu. Čím více startů, tím větší prostor pro chyby. Zároveň ale platí, že každý neúspěch přinesl konkrétní poznatky, které mohou v dalších letech vést k vyšší spolehlivosti. Historie vesmírných letů ostatně ukazuje, že právě období zvýšených ztrát často předcházela technologickým skokům. Rok 2025 tak může být vnímán jako bolestivá, ale možná nutná kapitola současného vesmírného závodu.

Diskuze
Tagy: 
vesmír, letectví a kosmonautika, NASA
Zdroje: 

Gadgets360.com

nahlásit chybu

Drsný restart NASA: ISS skončí a komerční stanice musí změnit kurz

NASA se chystá během několika let ukončit provoz Mezinárodní vesmírné stanice a přejít na model komerčních orbitálních stanic. Nově jmenovaný šéf agentury Sean Duffy však výrazně přepsal dosavadní strategii – a dává tak menším firmám šanci prorazit tam, kde obři selhávají. Co přesně se mění?

Proč má Mléčná dráha dvojí chemickou stopu a jiné galaxie ne

Mléčná dráha má neobvyklou dvojí chemickou stopu, která roky mátla astronomy. Nové simulace však ukazují, že nejde o galaktické pravidlo, ale o jednu z mnoha možných cest vývoje. A co je překvapivé, dramatická srážka s jinou galaxií k tomu nebyla nutná.

Astronomové poprvé přesně určili teplotu vesmíru před 7 miliardami let

Před 7 miliardami let byl vesmír téměř dvakrát teplejší než dnes. Japonský tým dokázal změřit teplotu z té doby a výsledky odpovídají předpovědím teorie velkého třesku. Vesmír tak opravdu chladne – pomalu, ale jistě.

Velký plán pro Mars: Nová zpráva vysvětluje, proč má smysl tam poslat lidi

Nová rozsáhlá studie amerických vědců přináší dosud nejjasnější argumenty, proč má NASA poslat astronauty na Mars. Podle autorů může být přítomnost lidské posádky klíčem k odpovědi na otázku, zda jsme v kosmu skutečně sami.

Vesmírné fosilie: Jak staré hvězdy odhalují minulost galaxií

Na první pohled je to jen zářivá koule hvězd v jiném koutě vesmíru. Jenže uvnitř kulové hvězdokupy NGC 1786 se možná skrývá klíč k pochopení historie galaxií – včetně té naší. Hubbleův teleskop totiž odhalil nečekané stopy více generací hvězd ve 160 000 světelných let vzdálené oblasti.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi