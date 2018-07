Nové stíhačky F-15X mají raketami podpořit ve vzdušných soubojích letouny F-22

USA už sice mají nástupce letounu F-15, jímž je stealth stíhačka F-22, ale ta unese jen omezené množství raket vzduch-vzduch středního doletu. Jedná se o střely “vystřel a zapomeň“ AIM-120 AMRAAM. Stíhačky F-22 díky stealth konfiguraci musí mít AMRAAM střely umístěny ve vnitřních šachtách, a tam se jich vejde jenom šest.

Společnost Boeing proto přichází s řešením v podobě nových stíhaček F-15X, které by zastaly roli masivní raketové podpory pro stealth stroje F-22. Boeing počítá s tím, že F-15X ponese minimálně 24 protiletadlových střel! Nový letoun má mít přitom různé hardwarové a softwarové aktualizace. Modernizace se dočká drak letounu, a oproti starým F-15 C/D přibude nový radar, nová stanice pro detekci letounů, dále nový systém pro vedení radioelektronického boje a komunikační souprava pro příjem dat z letounů F-22.

Zatím jde jen o koncepci, a společnost Boeing by ráda zopakovala svůj úspěch jako v případě nových stíhaček F-18 Super Hornet Block lll. Americké námořnictvo rozhodlo, že modernizuje svou flotilu F/A-18, aby tyto stíhačky s novými senzory a sítěmi mohly spolupracovat s letouny F-35C.

Boj bude vypadat tak, že F-35C budou operovat někde vepředu a budou zásobovat svými daty o cílech modernizované letouny F/A-18 Super Hornet. Mezi roky 2019 až 2024 získá námořnictvo celkem 166 nových F/A-18 Super Hornet Block lll.

Co se týče F-15X, tak její osud je zatím ve hvězdách. Americké letectvo má v současnosti 212 stíhaček F-15C a 24 stíhaček F-15D, přičemž už v polovině roku 2020 by měly jít do důchodu. Dále je to 220 stíhaček F-15E, které mají vydržet v aktivní službě minimálně do roku 2030.