Objekt za Neptunem znepokojuje výzkumníky. Má atmosféru, kterou by mít neměl

Pondělí, 11 Květen 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Mezinárodní tým astronomů oznámil nečekaný objev za drahou Neptunu. Malé těleso označené jako 2002 XV93 podle nových pozorování obklopuje tenká atmosféra, přestože by ji kvůli své velikosti a gravitaci nemělo být schopné udržet.
Vědci z japonské National Astronomical Observatory of Japan zveřejnili studii, která může změnit pohled na některé objekty ve vnější části Sluneční soustavy. Tým vedený astronomem Ko Arimatsuem z observatoře NAOJ Ishigakijima totiž zaznamenal známky atmosféry kolem transneptunického objektu (612533) 2002 XV93.

Jde o ledové těleso obíhající daleko za drahou Neptunu. Podobných objektů existují tisíce, ale většina z nich je prakticky bez atmosféry. Důvod je jednoduchý. Jsou příliš malé, mají slabou gravitaci a plyny z jejich povrchu snadno unikají do kosmu.

Právě proto je nový objev tak překvapivý. Objekt 2002 XV93 má průměr zhruba 500 kilometrů. Pro srovnání, Pluto měří přibližně 2377 kilometrů. U tak malého tělesa se přítomnost atmosféry příliš neočekávala.

Klíčový okamžik přišel 10. ledna 2024, kdy 2002 XV93 z pohledu ze Země zakryl vzdálenou hvězdu. Astronomové podobným jevům říkají zákryt hvězdy a jde o jeden z nejpřesnějších způsobů, jak zkoumat vzdálené objekty na okraji Sluneční soustavy.

Pokud by objekt žádnou atmosféru neměl, světlo hvězdy by zmizelo okamžitě. Jenže měření z několika míst v Japonsku ukázala postupné slábnutí světla. Právě to odpovídá situaci, kdy světlo prochází tenkou vrstvou plynu kolem objektu.

Záhada, kterou komplikuje i James Webb

Další analýza ale přinesla ještě větší otázky. Podle výpočtů by atmosféra kolem 2002 XV93 měla zmizet za méně než tisíc let, pokud není průběžně doplňována. Z astronomického pohledu jde o extrémně krátkou dobu.

To naznačuje, že se na objektu muselo stát něco relativně nedávno. Vědci nyní zvažují několik možností. Jednou z nich je, že se materiál z vnitřku tělesa dostal na povrch a začal uvolňovat plyny. Další hypotéza počítá s dopadem komety, který mohl atmosféru dočasně vytvořit nebo spustit únik plynů z povrchu.

Situaci komplikuje i pozorování pomocí vesmírného teleskopu Jamese Webba. Ten totiž zatím nenašel jasné známky povrchového ledu, který by se mohl postupně měnit na plyn a atmosféru dlouhodobě doplňovat.

Studie byla publikována 4. května 2026 v odborném časopise Nature Astronomy pod názvem „Detection of an atmosphere on a trans-Neptunian object beyond Pluto“. Kromě Ko Arimatsua jsou mezi autory také Fumi Yoshida, Tsutomu Hayamizu, Satoshi Takita, Katsumasa Hosoi, Takafumi Ootsubo a Jun-ichi Watanabe.

