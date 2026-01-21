Co se děje, když astronaut onemocní? Neobvyklý návrat Crew-11 z vesmíru
NASA zatím nezveřejnila, co přesně se stalo, a z dobrého důvodu. Ochrana soukromí posádky má absolutní prioritu. Každopádně celá tato situace znovu otevírá zajímavou otázku, s níž bude souviset celý tento článek. Jak se vlastně pečuje o zdraví lidí ve vesmíru a proč je podobná evakuace tak mimořádná?
Přísnější než kdekoliv jinde
Než se astronaut vůbec přiblíží ke startovní rampě, projde roky trvajícím výběrem. Lékaři hodnotí nejen aktuální zdravotní stav, ale i to, jak by se potenciální potíže mohly zhoršit v mikrogravitaci. Sleduje se kardiovaskulární systém, kostní hustota, zrak, imunita i psychická odolnost. Astronauti jsou monitorováni dlouhodobě, v podstatě po celou jejich kariéru.
Podle statistických modelů by se dala vážnější zdravotní událost na palubě International Space Station očekávat přibližně jednou za tři roky. Realita je ale úplně jiná. Závažné případy jsou opravdu velmi výjimečné, a právě proto tato evakuace tolik vyčnívá.
Medicína na oběžné dráze
Každá posádka má svého Crew Medical Officera. Někdy je to lékař, jindy astronaut se specializovaným výcvikem v kosmické medicíně. Na palubě jsou léky, diagnostické přístroje i ultrazvuk. Když je potřeba, nastupuje telemedicína, aneb přímá konzultace se specialisty na Zemi v reálném čase.
Studie z roku 2015 ukázala, že spotřeba léků na ISS je překvapivě nízká. Ta činí zhruba deset dávek volně prodejných přípravků na astronauta za týden. Povětšinou jde o banální potíže, které by nás na Zemi sotva zvedly ze židle.
Nejčastější zdravotní potíže ve vesmíru
Nejčastějším zdravotním problémem ve vesmíru nejsou dramatické stavy, ale kožní problémy. Sucho, nízká vlhkost, recyklovaný vzduch a omezená hygiena vedou k podráždění, vyrážkám a pomalejšímu hojení ran. Výskyt kožních potíží je podle přehledových studií až 25krát vyšší než na Zemi.
Velká část astronautů si také brzy po příletu stěžuje na ucpaný nos, tlak v hlavě a bolesti hlavy. Bez gravitace se tekutiny přesouvají směrem k hlavě... je to takový fenomén, kterému sami astronauti říkají „space sniffles“. Přidá-li se k tomu ještě narušený spánek, není se čemu divit.
ISS obletí Zemi každých 90 minut. To znamená 16 východů a západů Slunce denně. Biologické hodiny dostávají zabrat a tak většina astronautů spí o jednu až dvě hodiny méně než doma.
Zdroj: Shutterstock
Když prevence bolí
Zajímavým paradoxem je, že jedním z hlavních zdrojů zranění je samotné cvičení. Astronauti tráví zhruba dvě hodiny denně fyzickou přípravou, aby zabránili úbytku svalů, kostní hmoty a kondice. Bez gravitace mohou kosti ztrácet až 1 % hustoty měsíčně, zejména v nohách, pánvi a páteři.
Podle analýzy programu NASA bylo zaznamenáno 219 zranění během letů, nejčastěji drobné poranění rukou. Cvičení, které je důležité pro zdraví, se ale postupně stalo hlavním zdrojem potíží. Další rizika přinášejí výstupy do volného prostoru, kde studie uvádějí v průměru 0,26 zranění na jeden výstup, často kvůli samotnému skafandru.
Výzkum běží souběžně s misemi
Na vývoji bezpečnějších a účinnějších opatření pracují týmy po celém světě. Například na Northumbria University se v Laboratoři letecké medicíny a rehabilitace spolupracuje s ESA, CSA, NASA i soukromými firmami. Cílem tohoto výzkumu je udržení fyzické kondice během dlouhých misí a zkrácení návratu k normálnímu fungování po přistání.
Zdravotní problémy, které zná jen vesmír
Některé potíže jsou pro kosmické lety typické. Spaceflight Associated Neuro-ocular Syndrome (SANS) postihuje až 70 % astronautů na dlouhodobých misích. Změny tlaku tekutin v hlavě mohou deformovat zrakový nerv a ovlivnit vidění. Tento problém někdy přetrvává i roky po návratu na Zemi.
Silným připomenutím schopností kosmické medicíny byl případ z roku 2020, kdy byl u jednoho astronauta náhodně objeven krevní trombus v krční žíle. Všechno probíhalo bez příznaků a bez varování, tudíž v dlouhodobé nevědomosti dotyčného. Následná léčba probíhala kompletně na dálku "telemedicínsky": lékaři na Zemi řídili ultrazvuková vyšetření, dávkování léků i další postupy. Astronaut pak misi bez problému dokončil a vrátil se zpět bez následků.