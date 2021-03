Od nynějška si můžete koupit Teslu za Bitcoin, další automobilky se tomu nebrání

Zdroj

V rámci čtvrtletní finanční zprávy, kterou je Tesla zákonně povinna zveřejňovat (z důvodů jejího obchodování na veřejném trhu), vyvstalo na povrch, že Muskova automobilka nakoupila v letošním roce Bitcoiny za 33,3 miliardy korun. Již tehdy se zmiňovala o potenciální možnosti nákupu jejich elektromobilů za tuto kryptoměnu.

Rozhodnutí se přitom jeví poměrně mladě, jelikož 20. prosince se ještě Elon Musk na Twitteru veřejně zajímal o to, zda jsou takto velké objemy v nákupech aktiva vůbec legální. Dotaz vznesl v reakci na výzvu Michaela Saylora, zakladatele a ředitele společnosti MicroStrategy (jedné z klíčových institucí stojícími za aktuální poptávkou), který Elonu Muskovi ve veřejném příspěvku na Twitteru poradil, aby část rozvah převedl z amerického dolaru do Bitcoinu. Následně mu také nabídl zaškolení v této oblasti.

Od té doby se Elon Musk na svém Twitteru vyjádřil pozitivně vůči Bitcoinu (avšak také Dogecoinu) hned několikrát. V mnoha případech dokázaly jeho stručné příspěvky zahýbat cenou i v rámci několika desítek procent. Nyní přichází další důležitý milník v kontextu Tesly a Bitcoinu, a totiž oficiální spuštění možnosti nákupu elektromobilů této společnosti za Bitcoin.

Zpráva je o to více pozitivní proto, že v pozadí této transakce se nejedná o žádný převod z klasické fiat měny do Bitcoinu či naopak. Někteří obchodníci (např. Alza) totiž příjímají Bitcoin tím způsobem, že transakci vedou přes prostředníka, který jim příjímanou kryptoměnu v reálném čase převede do standardní měny; čímž zákazník sice Bitcoinem zaplatí, avšak pro obchodníka se nic nemění, jelikož dostane standardní měnu. Tesla oproti tomu veškeré příjímané neplánuje převádět na oficiální měnu, ale chce je uchovávat v jejich decentralizované podobě.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Minulý měsíc se navíc negativně vyjádřil směrem ke klasickým měnám, které dle něho mají záporný úrok. Dodal, že jen hlupák by se neohlédl po něčem výhodnějším. Velká investice Tesly do Bitcoinu otevřela ve světě novou diskuzi, do které se zapojil i ředitel Uberu, Dara Khosrowshahi, který uvedl, že jeho společnost investici do Bitcoinu zamítla, nicméně se prý do budoucna nebrání třeba platbám v Bitcoinech.

Pay by Bitcoin capability available outside US later this year — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Další společností, která se k tématu vyjádřila je jedna z největších automobilek, General Motors. Ta podobně (jako Uber) investici zavrhla, ale platbám v Bitcoinech se také nebrání. Aktuální býčí cyklus je nejčastěji spojován právě s adopcí Bitcoinu velkými společnostmi, přičemž Tesla mohla tímto rozhodnutím spustit řetězovou reakci. Dle mnoha analytiků je pravděpodobné, že i další společnosti zahrnuté např. v S&P 500 budou Teslu následovat, aby se vyhnuli aktuálně nejisté budoucnosti a inflaci amerického dolaru.