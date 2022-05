Od příštího roku nebudou potřeba hesla k online účtům

Zdroj

Problémy se zabezpečením online účtů je prakticky stejně starý, jako internet sám. Velice rychle se našla skupina uživatelů, kteří pomocí hackingu a phishingu obelstí i ty nejpozornější uživatele. Problém je i skutečnost, že se jen těžko ověřuje, zda se k nějakému online účtu chcete přihlásit vy osobně nebo někdo jiný, neboť systém jen hledá shodu e-mail či uživatelského jména s heslem.

Aby se zvýšila bezpečnost, vzniklo a hojně se rozšířilo v posledních letech tzv. dvoufaktorové ověření (2FA), kdy je zapotřebí i vložení hesla, které zašle systém na telefon, který má většinou u sebe pouze uživatel. Ani tato metoda však není stoprocentní.

Proto by již příští rok měl přijít nový standard FIDO, který by se měl zabydlet jak u Applu, Googlu, tak u Microsoftu. Zjednodušeně se má jednat o přihlašování bez hesel ve všech hlavních operačních systémech, tj. Windows, iOS, Android i macOS, kdy by se k ověření identity používal mobilní telefon.

To by mělo všeobecně eliminovat potřebu uživatelů nastavovat si ke každému online účtu super silné bezpečné heslo. Většinou si stejně každý nastaví na všechny účty jedno jediné, aby se mu to dobře pamatovalo. Pro uživatele tak svítá na lepší a bezpečnější časy, kdy budou mít možnost meziplatformního přihlašování bez hesla.