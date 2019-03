Ozbrojené síly USA získají příští rok stovky nových letadel a vrtulníků

Přinášíme vám kompletní přehled všech letadel a vrtulníků, pro jejichž nákup by se měl najít dostatek financí z vojenského rozpočtu USA pro fiskální rok 2020. Pentagon plánuje příští rok nakoupit celkem 183 nových letounů a k tomu ještě 22 starších olétaných F-5 ze Švýcarska. Dále 148 nových vrtulníků a dalších 48 vrtulníků podrobit modernizaci.

Stíhačky: Americké letectvo získá 48 nových stíhaček F-35A a k tomu 8 nových stíhaček F-15EX. Co se týče F-35, tak je to pokles oproti 56 F-35A pro fiskální rok 2019. Tento požadavek by mohl narazit na nevoli v Kongresu, protože to vypadá jako by dostaly F-15EX přednost před nákupem dalších F-35A. Americké letectvo přitom v minulosti deklarovalo, že nebude utrácet peníze za F-15 na úkor programu F-35.

Oproti roku 2019 získá americká námořní pěchota méně stíhaček F-35B. Pro fiskální rok 2019 byl plán 22 stíhaček F-35B a v roce 2020 to bude jen 10 nových stíhaček F-35B. Polepší si zato americké námořnictvo, které oproti roku 2019 získá navíc 5 stíhacích letounů F-35C, celkem dostane v roce 2020 20 stíhaček F-35C. Námořnictvo dále získá příští rok 24 nových stíhaček F/A-18E/F Super Hornet. Stejný počet jako v 2019.

Drony: Pro rok 2020 počítá americké letectvo s nákupem 15 dronů MQ-9A, které jsou určeny pro ničení mobilních pozemních cílů. Je to pokles oproti 24 pro rok 2019. Americké námořnictvo pak získá 3 nové drony MQ-4C určené pro průzkum a námořní hlídkování.

Dále získají americké ozbrojené síly v roce 2020 celkem 12 leteckých tankerů KC46A, 8 záchranných letadel HC/MC-130J, 3 letecké tankery KC-130J, 1 letoun určený pro radioelektronický boj EC-37B, 4 letouny včasné výstrahy E2D a 6 protiponorkových a protilodních hlídkových letounů P-8A.

Tj. celkem 161 nových letounů, které doplní 22 starších stíhaček F-5 odkoupených od Švýcarska pro americké námořnictvo a námořní pěchotu. Zakoupené stíhačky F-5 následně v USA projdou rozsáhlou modernizací (hlavně avionika) a budou zařazeny zřejmě k výcvikovým účelům.

Vrtulníky: Celkem pro fiskální rok 2020 počítá Pentagon s pořízením 148 nových vrtulníků a 48 vrtulníků projde modernizací na nový standard.

Nejvíce vrtulníků získají pozemní síly. Bude to 73 vrtulníků UH-60M (známý černý jestřáb), 48 vrtulníků AH-64E (jedná se o modernizaci ze starší verze Apače na novou verzi E) a 9 transportních vrtulníků CH-47 Chinook. Počty dalších vrtulníků určených převážně pro americkou námořní pěchotu můžete vidět dole v přehledné tabulce.

Požadavky Pentagonu na nákup letadel a vrtulníků pro fiskální rok 2020 ještě musí schválit Kongres a Senát Spojených států.