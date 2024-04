Pentagon chce úzkou vesmírnou spolupráci mezi armádou a komerčními společnostmi

John Plumb, náměstek ministra obrany pro vesmírnou politiku, zdůraznil, že armáda je stále více závislá na komerčním vesmírném průmyslu. Zatímco armáda operuje vládní satelity, spoléhá se také na komerční sektor pro doplňková data a služby. Pentagon rovněž definuje, které oblasti misí jsou vhodné pro komerční zapojení a které by měly zůstat ve vládních rukou.

Zdroj: Shutterstock

Nicméně, zavedení komerčních technologií do vojenské sféry přináší i rizika. Jedním z klíčových problémů je ochrana komerční infrastruktury ve vesmíru před kybernetickými a fyzickými útoky. Pentagon se zabývá otázkami, jak by měla armáda reagovat v případě útoku na komerční satelity, a jaké finanční náklady by mohly vzniknout pro komerční subjekty v případě poškození jejich infrastruktury.

Dalším významným bodem dokumentu je podpora inovací v komerčním vesmírném průmyslu. Armáda chce podporovat vývoj nových technologií a trhů, které by mohly být v budoucnu integrovány do vojenských operací. Tímto způsobem se snaží zajistit, že vojenské potřeby budou v souladu s technologickým vývojem a že armáda bude schopna využít nejnovějších komerčních inovací pro svoji prospěšnost.

V rámci této strategie armáda také přemýšlí o možnosti poskytnutí finanční ochrany komerčním subjektům, které by mohly utrpět ztráty způsobené válečnými operacemi ve vesmíru. To může zahrnovat standardní pojištění nebo jiné formy kompenzací.

Pentagon si zkrátka uvědomuje potenciál komerčního vesmírného průmyslu a snaží se využít jeho inovace a technologie ve prospěch americké armády. Nicméně, s tímto zapojením přicházejí i nové výzvy a rizika, které je třeba pečlivě zvážit a řešit, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost vojenských operací ve vesmíru.