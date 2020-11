Podle Citibank má Bitcoin příští rok atakovat hodnotu 318 000 dolarů

Zdroj

V souvislosti s rostoucí hodnotou Bitcoinu roste i množství různých spekulací a odhadů, jak se bude do budoucna kurz Bitcoinu vyvíjet. Dokonce i banky, pro které by Bitcoin mohl znamenat potenciální nebezpečí, se přiklánějí k optimistickým vyhlídkám. K těmto spekulacím se nyní přidává i Citibank, jejíž výkonný ředitel, Thomas Fitzpatrick, předpokládá, že na konci roku 2021 by se při současném trendu mohla cena Bitcoinu vyšplhat až na neuvěřitelných 318 000 dolarů.

Přirozeně musíme k těmto teoriím přistupovat obezřetně, navzdory všem pozitivním ohlasům. Aby nabídka skutečně vyšplhala na tak vysokou hodnotu, musí existovat z opačné strany poptávka, která takovou cenu je ochotna zaplatit. Thomas Fitzpatrick ke svému výsledku dospěl z analýzy historického vývoje cen.

Nesmíme však zapomínat, že (lajcky řečeno) veškeré podobné teorie jsou pravdivé až do chvíle, kdy nejsou. Také nesmíme zapomínat na přirozené korekce trhu, nutný vývoj v adopci měny a potenciální nebezpečí ve formě neočekávatelných průšvihů.

Podobně se ostatně vyvíjela situace i v roce 2018, kdy Bitcoin překonal poprvé psychologickou hranici 10 000 dolarů. Mnoho lidí čekalo, že poroste ještě více a skutečně dosáhla hranice 20 tisíc dolarů. Následoval však strmý pád během roku 2018 až na 3 700 dolarů, ze kterého se pomalu škrábe dodnes. Lze tedy předpokládat, že pokud se jednou hodnota Bitcoinu vyšplhá ke 300 000 dolarů, bude vydlážděna mnoha strmými pády až o desítky procent a sílící volatilitou při každém přiblížení se k původnímu cenovému vrcholu.