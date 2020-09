Podle Pentagonu Čína během dekády zdvojnásobí svůj jaderný arzenál

I když je přesný počet čínských jaderných hlavic státním tajemstvím, tak samotná Čína se nijak netají tím, že by ráda v budoucnosti disponovala přibližně tisícovkou jaderných hlavic. Kolik má Čína aktuálně jaderných hlavic, tak na to se názory liší.

Podle organizace SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) disponovala Čína k lednu letošního roku 320 jadernými hlavicemi. V lednu minulého roku to bylo 290 jaderných hlavic. V počtu jaderných hlavic se tak může Čína srovnávat s Francií, která začátkem letošního roku disponovala 290 jadernými hlavicemi. Nyní přišel Pentagon se svou vlastní zprávou, že Čína disponuje nejméně 200 jadernými hlavicemi. A podle Pentagonu se toto číslo během dekády zdvojnásobí.

Pokud bereme v potaz počty SIPRI 300+ nebo Pentagonu 200+, tak Čína kolem roku 2030 by mohla disponovat něco mezi 400 až 600 jadernými hlavicemi. Čína má přibližně stovku raket schopných doručit jaderné hlavice na pevninu Spojených států. Patří mezi ně mezikontinentální balistické střely DF-5 a DF-41 s operačním doletem 15 000 km a DF-31A s operačním doletem 11 200 km. Dále z ponorek odpalované JL-2 s operačním doletem 7200 km. Do budoucna JL-3 s operačním doletem 11 900 km. Do pěti let hodlá Čína mít až 200 raket schopných zasáhnout Spojené státy.

Dále má Čína kolem 1250 balistických raket a střel s plochou dráhou letu (z tohoto počtu je 300 střel s plochou dráhou letu) schopných konvenčních nebo jaderných úderů v rozsahu 500 až 5500 km. Znepokojení Pentagonu pak dělá čínské námořnictvo. Čína má dnes papírově nejpočetnější loďstvo na světě. Disponuje celkem 350 plavidly (z tohoto počtu je 130 velkých hladinových lodí), kdežto USA 293 plavidly. V budoucnosti budou moci čínské bombardéry ničit americké letadlové lodě, pokud budou vybaveny balistickými střelami (zabijáky letadlových lodí), které dnes Čína odpaluje z pevniny.

Spojené státy by nejraději vyjednaly s Čínou smlouvu o omezení jaderných zbraní, respektive by uzavřely trojstrannou dohodu USA-Rusko-Čína. Takovou smlouvu ale Čína kategoricky odmítá a namítá, že oproti USA je se svým jaderným arzenálem pouze jaderným trpaslíkem. I když Čína zdvojnásobí svůj jaderný arzenál, tak to bude jen zlomek jaderných hlavic, kterými disponují Spojené státy. USA nyní mají 5800 jaderných hlavic.