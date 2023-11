Proč právě NASA přišla o kontakt s veškerou technologií na Marsu

Vesmírná agentura NASA se snaží v posledních letech pracovat na dvou náročných vesmírných misích zároveň. Jedna se snaží dostat lidi na Měsíc a ta druhá zase na Mars. Pravdou je, že s dopravou lidí na Měsíc to vypadá nadějněji. Nicméně pro návštěvu či osídlení jiného vesmírného tělesa musíte vyřešit celou řadu dalších problémů.

Musíte předně zajistit, aby tam posádka měla co jíst, co pít a co dýchat. V případě Marsu je samozřejmě problém vzdálenost, takže se předpokládá, že by se vše mělo čerpat z tamních zdrojů. Proto tam NASA vyslala nejdříve své roboty či rovery, kteří mají za úkol maximálně prozkoumat tamní prostředí a zjistit možnosti přežití pro budoucí astronauty.

Zdroj: Shutterstock

Nyní ale agentura NASA hlásí, že na dobu dvou týdnů přijde o veškerý kontakt se svými roboty. Nemůže za to přitom žádná porucha či technická závada, ale obyčejný přírodní jev. Nastala totiž situace, kdy Mars a Země se při pohybu na svých oběžných drahách dostaly do pozice, kdy mezi nimi je Slunce. Tento jev se nazývá sluneční konjunkce.

V následujících dvou týdnech tak NASA nebude ani posílat raději žádné příkazy do doby, než budou obě planety ve výhodnějším postavení. To by mělo nastat dle propočtů až 25. listopadu. Tato solární konjunkce nastává zhruba každé dva roky. Během tohoto obdbí klidu ale budo všechny technologie, které NASA na Marsu má dále sbírat a zpracovávat údaje, ale na Zem je odešlou až v momentě, kdy bude obnoveno spojení.