První pilotovaný let Starlineru opět odložen kvůli dalším technickým problémům

NASA ve své krátké aktualizaci uvedla, že start byl odvolán kvůli nesprávné konfiguraci pozemního řadiče během přechodu do terminálního odpočítávání. Přesná příčina této chyby však zatím není známa. "Tým ULA (United Launch Alliance) pracuje na objasnění problému," uvedla NASA. Tento incident představuje další zpoždění pro Starliner, který měl původně vzlétnout s astronauty již 6. května. Pokud se start neuskuteční ani zítra, další možné termíny jsou 5. a 6. června.

Tato mise je kriticky důležitá, protože má za cíl dopravit astronauty Butche Wilmora a Suni Williamsovou na krátký pobyt na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a zpět. Úspěšný let by potvrdil Starliner jako spolehlivý systém pro přepravu posádky a posílil by pozici Boeingu v rámci programu NASA. Starliner je jedním z klíčových projektů Boeingu, který má zajistit komerční přepravu astronautů na nízkou oběžnou dráhu Země. Program čelil mnoha technickým problémům a zpožděním, což způsobilo určitou nejistotu ohledně jeho budoucnosti.

Boeing v rámci programu Commercial Crew Program od NASA soutěží s dalšími soukromými společnostmi, včetně SpaceX, o to, kdo bude pravidelně přepravovat astronauty na ISS. Zatímco SpaceX se svou lodí Crew Dragon již uskutečnil několik úspěšných misí, Boeing se stále potýká s překážkami. První neúspěšný testovací let Starlineru bez posádky v prosinci 2019 způsobil další zpoždění, když loď nedosáhla plánované oběžné dráhy a musela se předčasně vrátit na Zemi.

Úspěšný let Starlineru by přinesl nejen technický pokrok, ale také významné ekonomické výhody pro Boeing a posílil by americkou schopnost nezávislé přepravy astronautů do vesmíru. NASA by získala další spolehlivou možnost přepravy, což by mohlo snížit závislost na zahraničních partnerech, jako je Rusko, a podpořit další rozvoj komerčních vesmírných letů.

V současné době se pozornost soustředí na vyšetřování příčiny dnešního problému a na přípravu Starlineru na další pokus o start. Celý tým včetně NASA a ULA pracuje na tom, aby bylo zajištěno, že při dalším pokusu budou všechny systémy fungovat bezchybně. Astronauti Wilmore a Williamsová mezitím zůstávají připraveni na svou historickou misi, která má potenciál otevřít novou kapitolu v oblasti komerční přepravy lidí do vesmíru.

Nadcházející dny budou klíčové pro další vývoj programu Starliner a pro budoucnost komerčních vesmírných letů. Všichni zainteresovaní doufají, že se podaří překonat současné technické problémy a že Starliner úspěšně splní svůj úkol. Úspěch této mise by znamenal významný krok vpřed nejen pro Boeing, ale i pro celou vesmírnou komunitu, která se těší na nové možnosti a výzvy, které komerční lety do vesmíru přinášejí.