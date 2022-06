První samořídící taxi dostalo povolení vyjet do ulic a vozit zákazníky

Zdroj

Již mnoho let se mluví o tom, že by jednou mohlo jezdit robotické taxi, resp. autonomní vozidla, která by byla schopná přepravit platícího zákazníka z bodu „A“ do bodu „B“ zcela bez řidiče. Spíše než technologické problémy ovšem mívají výrobci s legislativou. Dovolit autonomnímu vozu jezdit bez dozoru po silnicích je jedna věc, ale dovolit, aby vozil platící zákazníky je věc druhá.

Nyní oznámila společnost Cruise jako vůbec první společnost na světě, že na začátku června obdržela schválení komerčního provozu bez řidiče. Toto povolení udělila Kalifornská komise pro veřejné služby. Je jasné, že ostrý provoz by se měl rozbíhat jen velice pomalu. Jako první bude tato společnost nabízet služby autonomních vozidel jen v omezených hodinách.

Konkrétně by Cruise měl nabízet jízdy bez řidiče pouze od 22:00 do 6:00 a jen v některých částech města. Tyto omezení však nevychází pouze z rozhodnutí společnosti, ale jsou to i podmínky regulačních orgánů, které mají sloužit jako testovací provoz pro analýzu bezpečnosti a účinnosti celého systému.

Pokud se systém osvědčí, bude nasazen i v dalších částech města a přibude i větší časové rozpětí, kdy je možné službu využívat. Cruise má za sebou i testovací jízdy bez řidiče a bez platících zákazníků, a to od loňského června. Nyní se oproti tomuto režimu prodlužuje doba provozu o 90 minut. K nějakému masivnímu rozšíření po celém území Spojených států zřejmě v blízké době nedojde, ale stejně se toto dá považovat za jakýsi milník.