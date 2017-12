Qualcomm má širokou škálu SoC určených pro Windows 10

Série Forza Motorsport je tu již šílených 12 let. Dnes je považována mezi závodními hrami za natolik zajetou značku, že bychom si bez ní konzole od Microsoftu mohli jen stěží představit. Série se...

Série Forza Motorsport je tu již šílených 12 let. Dnes je považována mezi závodními hrami za natolik zajetou značku, že bychom si bez ní konzole od Microsoftu mohli jen stěží představit. Série se proslavila zejména druhým a třetím dílem, proslaví se i sedmý?

RECENZE – Forza Motorsport 7 je stejně nádherná jako předchůdce. Stačí to?

RECENZE – Forza Motorsport 7 je stejně nádherná jako předchůdce. Stačí to? Tomáš Herodek 11/07/2017 13:00:00 Série Forza Motorsport je tu již šílených 12 let. Dnes je považována mezi závodními hrami za natolik zajetou značku, že bychom si bez ní konzole od Microsoftu mohli jen stěží představit. Série se proslavila zejména druhým a třetím dílem, proslaví se i sedmý? https://cdr.cz/sites/default/files/forza_title.jpg

TÉMA – „Je mrtvý, Dave“: Jak Microsoft zabil Windows 10 Mobile pavel-strobl 10/13/2017 00:00:00 Je to tady. Microsoft v podstatě potvrdil úmrtí Windows 10 Mobile. Sice už to bylo pár měsíců zřejmé, ale nic nebylo oficiální, nyní už je. Zpráva není tudíž nikterak šokující, ale i tak je to škoda. https://cdr.cz/sites/default/files/red-dwarf-the-end-fullscript-online.jpg