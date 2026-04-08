CDR.cz - Vybráno z IT

Revoluce v čipech: Vědci našli způsob, jak napájet zařízení bez zdroje

Středa, 8 Duben 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Věda a fyzika, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Vědci popsali kvantový jev, který dokáže přeměnit běžné signály z okolí přímo na energii. Výsledek naznačuje možnost elektroniky bez baterií a otevírá cestu k novým typům čipů i senzorů.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Na první pohled jde o detail skrytý hluboko ve struktuře materiálu. Ve skutečnosti ale může znamenat zásadní posun v tom, jak funguje moderní elektronika. Mezinárodní tým vědců se zaměřil na takzvaný nelineární Hallův jev, tedy kvantový efekt, který umožňuje přeměnit střídavé elektrické signály přímo na stejnosměrné napětí.

Zní to nenápadně, ale právě tohle je klíčový problém dnešní elektroniky. Většina zařízení potřebuje stejnosměrný proud, zatímco energie z okolí, například bezdrátové signály, je přirozeně střídavá. Převod obvykle zajišťují diody a další součástky, které zabírají místo a snižují efektivitu. Nově popsaný jev ale zvládne totéž přímo na úrovni materiálu.

To znamená, že by v budoucnu mohly vzniknout senzory nebo drobná zařízení, která si vystačí s energií z prostředí. Bez baterie a klasického zdroje.

Když „nedokonalost“ pomáhá

Zajímavé je, že klíčovou roli hrají věci, které se dříve považovaly spíš za problém. Drobná narušení struktury materiálu a jeho vnitřní vibrace. Právě ty totiž ovlivňují, jak silný elektrický signál vznikne a jakým směrem se bude šířit.

Vědci sledovali chování speciálního topologického materiálu a zjistili, že efekt funguje i při pokojové teplotě. To je zásadní rozdíl oproti mnoha jiným kvantovým jevům, které vyžadují extrémně nízké teploty.

Zásadní roli přitom hraje teplota samotná. Při nízkých teplotách dominují drobné strukturální vady. Jakmile se materiál zahřeje, začnou převládat vibrace krystalové mřížky. Výsledkem je, že se elektrický signál může dokonce otočit opačným směrem. Jinými slovy, chování materiálu lze aktivně řídit.

To otevírá prostor pro návrh zcela nových součástek. Nejde jen o to energii získat, ale také ji přesně kontrolovat. Pokud se podaří tento efekt přenést z laboratorních podmínek do reálných zařízení, může to mít dopad napříč technologiemi. Od drobných senzorů v chytrých domácnostech přes nositelnou elektroniku až po komunikační technologie nové generace.

Diskuze
Tagy: 
fyzika, technologie, věda a technika
Zdroje: 

ScitechDaily.com

nahlásit chybu

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi