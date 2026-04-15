Roblox zavádí nové účty pro děti. Chat i hry dostanou přísnější pravidla
Platforma Roblox oznámila v pondělí 14. dubna 2026 zásadní změnu v tom, jak budou mladší uživatelé přistupovat ke hrám a chatu. Nově zavádí dva typy účtů, které mají lépe odpovídat věku hráčů a zároveň omezit rizika spojená s nevhodným obsahem nebo komunikací.
Změna navazuje na krok z ledna 2026, kdy Roblox zavedl povinné ověřování věku pro všechny uživatele, kteří chtějí používat chat. Stejná technologie nyní rozhodne, do jaké skupiny bude hráč zařazen. Pokud uživatel ověření neprojde, dostane výrazně omezený přístup pouze k vybraným hrám vhodným pro mladší publikum.
Nový systém rozděluje uživatele podle věku. Děti od pěti do devíti let budou automaticky spadat pod účet Roblox Kids. Skupina od devíti do patnácti let získá účet Roblox Select. Uživatelé starší šestnácti let budou mít standardní účet, přičemž obsah označený jako Restricted Content zůstává dostupný pouze od osmnácti let.
Tyto změny se začnou globálně zavádět na začátku června 2026. Roblox zároveň počítá s přechodným obdobím, během kterého budou moci stávající uživatelé projít ověřením věku a upravit si svůj účet.
Přísnější kontrola her i komunikace
Největší rozdíly se projeví u nejmladších hráčů. Účty Roblox Kids budou mít přístup pouze ke hrám s označením Minimal nebo Mild. To znamená obsah s minimálním násilím, lehkým humorem a jen velmi omezenými prvky strachu. Chat bude u dětí mladších devíti let automaticky vypnutý a rodiče ho mohou povolit jen pro konkrétní osoby.
U účtů Roblox Select je přístup širší. Tito uživatelé mohou hrát tituly označené až jako Moderate a komunikovat s hráči podobného věku. I zde ale zůstávají omezení, která mají zabránit kontaktu s neznámými dospělými nebo nevhodnému obsahu.
Rodiče dostanou větší kontrolu nad tím, co jejich děti hrají. Mohou například ručně schválit konkrétní hru, která by jinak nebyla dostupná, třeba pokud ji chce mladší dítě hrát se starším sourozencem.
Důležitou roli hraje i samotný výběr her. Roblox zavádí tříkrokový proces, který musí každý titul splnit, než se dostane k mladším hráčům. Nejprve probíhá ověření vývojáře, včetně identity a dvoufázového zabezpečení účtu. Pokud je vývojář mladší 16 let, musí projít ověřením identity nebo mít účet propojený s rodičem.
Další fází je testování her uživateli staršími 16 let, kteří poskytují zpětnou vazbu a hlásí případné problémy. Teprve poté přichází na řadu automatizovaná kontrola pomocí multimodálního moderovacího systému Robloxu, který vyhodnocuje obsah i chování ve hře.
Součástí změn je i nový předplatný model Roblox Plus, který bude spuštěn 30. dubna 2026 za cenu 4,99 dolaru měsíčně. Ten postupně nahradí dosavadní Roblox Premium, do kterého už nebude možné se nově registrovat.