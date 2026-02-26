Discord ustupuje: Globální ověřování věku se po obrovské vlně kritiky odkládá
Spor Discordu s uživateli sílí: Experiment v Británii ještě více rozčeřil vodu
Platforma Discord oznámila, že odkládá zavedení globálního systému ověřování věku. Funkce, které měly začít fungovat už letos na jaře, se nyní přesouvají na druhou polovinu roku 2026. Důvodem je silná reakce části uživatelů, kteří se obávali povinného nahrávání občanských průkazů nebo dokonce skenování obličeje.
Discord původně představil takzvaný systém age assurance, jehož cílem je rozlišit, zda je uživatel dospělý nebo nezletilý, a podle toho nastavit přístup k určitým funkcím. Firma zdůraznila, že více než 90 procent uživatelů by nemuselo dokládat žádný doklad totožnosti. Přesto se v komunitě rychle rozšířil názor, že bez nahrání osobních dokumentů nebude možné službu plnohodnotně používat.
Technologický ředitel společnosti Stanislav Vishnevskiy v oficiálním vyjádření přiznal, že komunikace nebyla zvládnuta dobře. Podle něj si mnoho lidí odneslo dojem, že Discord vyžaduje plošné skeny obličejů nebo občanských průkazů. To podle jeho slov nebyl záměr, ale pokud to tak uživatelé pochopili, je to chyba firmy.
Obavy z dat a konkurence nespí
Podle vedení platformy už dnes existují nástroje, které dokážou věk uživatele odhadnout bez nutnosti zásahu z jeho strany. Jde například o délku existence účtu, historii plateb nebo obecné vzorce chování. Jen v některých případech by bylo potřeba dodatečné ověření. I tam chce Discord nabídnout alternativy, například potvrzení věku pomocí platební karty místo státního dokladu.
Skepsi ale posílil nedávný incident z minulého roku. Třetí strana, která pro Discord zajišťovala část podpory, přišla při hackerském útoku o data více než 70 tisíc amerických uživatelů.
Únik dat na Discordu: Až 70 000 uživatelů mohlo přijít o své doklady
Šlo mimo jiné o dokumenty zasílané při řešení podpory. Společnost už s tímto dodavatelem nespolupracuje, přesto se debata o ochraně citlivých údajů znovu otevřela.
Reakce komunity měla i konkrétní dopad. Alternativní komunikační síť Matrix uvedla, že po oznámení plánů Discordu zaznamenala výrazný nárůst registrací. Část uživatelů tak minimálně zvažovala přechod jinam.