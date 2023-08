Rusko chce navázat na odkaz SSSR a vydat se zpět na Měsíc

Lidstvo se usilovně snaží poslední desetiletí dostat člověk co možná nejdále do vesmíru. Jak takové milníky je pak cesta na Měsíc a cesta na Mars. Doposud se mluví většinou o připravovaném vesmírném programu agentury NASA, která chce právě vrátit člověka zpět na Měsíc. Nyní se ale do celé záležitosti vložila i Ruská federace, která se chce také pokusit dobýt vesmír.

Minulý týden odstartovala z kosmodromu Vostočnyj raketa Sojuz 2.1b s nákladem v podobě modulu Luna-25. Právě tento modul byl sestrojen pro přistání na Měsíci. Zajímavé na tom je, že se jedná o první vesmírný program tohoto typu na straně Ruska za posledních zhruba padesát let.

Agentura DPA navíc uvádí, že by se mělo jednat jen o takový předvoj pro budoucí mise, ve kterých by měli Rusové vyslat na Měsíc své astronauty. Cílem Luny-25 je pak jižní pól, a to z dobrého důvodu. Předpokládá se totiž, že právě tam by se mohly nacházet zdroje pitné vody pro případnou lidskou posádku. Sonda na místě odebere a analyzuje vzorky půdy.

Podle původních plánů by měla Luna-25 přistát na Měsíci zhruba 23.srpna tohoto roku. Roskosmos ale nedávno tuto informaci upravil a podle nových dat by datum přistání měl být 21. srpna. Luna-25 pak nemá svůj název náhodou. Snaží se totiž navázat na svého předchůdce, vesmírný program Luna-24, který se odehrál v roce 1976, která v době Studené války přistála úspěšně na Měsíci, odebrala vzorky a vrátila se zpět na Zem.

Vzhledm k aktuální politické situaci se musí Ruská federace a její vývojáři obejít více či méně bez zahraničních přístrojů a spolupráce. Ruští vývojáři ale některé přístroje nahradili vlastními a některé zkrátka vynechali. Nejblíže plánovaný návrat lidské posádky na Měsíc je až v rámci mise Artemis III, která je podle agentury NASA plánovaná na roky 2025-2026.

Předcházet jí ale bude mise Artemis II v příštím roce, ve které lidská posádka Měsíc pouze obletí. Prozatím tak nejsou oznámeny žádné další oficiální lidské cesty na Měsíc. Podle odborníků nemá Rusko bez Evropské podpory dostatek techniky ani vědeckých kapacit, aby sama svépomocí dostala lidi na Měsíc. Trochu nejistý je i vesmírný program Číny, která chce dopravit lidi na Měsíc do roku 2030. Je zde ale otazník.