Rusko již vyvíjí vlastní verzi Instagramu, Rossgram. Spustí jej již 28. března

Zdroj

Tento týden jsme vás informovali o tom, že Ruská federace zablokovala Instagram, jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí, pro všechny uživatele na svém území. Celkový počet zasažených uživatelů se přitom pohyboval okolo 80 milionů.

Hlavním důvodem bylo, že Instagram dle ruských úřadů nedostatečně cenzuroval obsah zobrazovaný právě ruským uživatelům. Nedávno zde totiž byla schválena nová legislativa, podle které hrozí za kritizování ruské armády či událostí v souvislosti s Ukrajinou vězení ve výši až 15 let.

Zdroj

Doposud mohli uživatelé jako alternativu k Instagramu využít uživatelé VKontakte a Odnoklassniki. V Rusku však nenechali nic náhodě a rozhodli se, že pro své uživatele připraví novou sociální síť jakožto alternativu či kopii Instagramu. Zajímavé je, že již tento týden byly spuštěny oficiální webové stránky nové sociální sítě.

Název alternativy Instagramu ponese název Rossgram a podle zveřejněných údajů by měla být definitivně spuštěna již 28. března. Jako první budou mít přístup bloggeři, kteří by ji měli naplnit obsahem. Z pohledu funkcionalit by měl být Rossgram obdobný a měl by také nabízet nejen aplikace pro Android a iOS, ale také monetizační nástroje pro placený přístup k obsahu či crowdfunding. I když bude zřejmě celá aplikace v ruštině, může se registrovat kdokoliv.