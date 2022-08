Rusko se osamostatní i ve vesmíru. Vybuduje si vlastní vesmírnou stanici ROSS

zdroj: Shutterstock

Současná mezinárodní vesmírná stanice je společným prostorem ruských a amerických kosmonautů. V brzké budoucnosti bude ale na oběžné dráze více vesmírných stanic, protože Čína si staví svou, USA plánují také novou vesmírnou stanici a Rusko není výjimkou. Právě toto pondělí oficiálně představila ruská vesmírná agentura Roskosmos model vlastní vesmírné stanice nazývané ROSS.

První veřejné úvahy o vlastní ruské vesmírné stanici přišli do Roskosmu spolu s nově jmenovaným šéfem, Jurijem Borisovem, který uvedl, že z mezinárodních projektů se Rusko stáhne po roce 2024. Zároveň také ohlásil, že hlavní jeho prioritou a prioritou Roskosmu bude vybudování vlastní vesmírné stanice.

K představení modelu ROSS došlo při příležitosti vojensko-průmyslového kongresu „Armija-2022“. I když není známo příliš mnoho detailů, je jisté, že se ROSS bude budovat na dvě etapy. V rámci první etapy budou sestaveny čtyři moduly s tím, že v další etapě přibudou další dva modely, a to včetně servisní plošiny.

To by prý mělo být dostačující pro čtyřčlennou posádku včetně vědeckých přístrojů. Roskosmos nechce se svým velkolepým projektem nikterak otálet, a tak chce začít první etapu již v roce 2025 a druhou po roce 2030. ROSS by na rozdíl od ISS neměl sloužit k trvalému osídlení, ale spíše by měl umožnit kosmonautům lepší výhled při pozorování naší planety.

NASA k celé záležitosti uvedla, že prozatím nemá žádnou oficiální žádost či oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce na ISS. Roskosmos pak uvažuje o setrvání až do konce její životnosti, který má být oficiálně v roce 2024. Podle některých techniků by se však její životnost mohla prodloužit až do roku 2030.