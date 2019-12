Rusko varuje před americkou militarizací vesmíru

Ruská státní agentura Rosatom informovala o tom, že první prototyp flotily jaderných elektráren v podobě obrovských lodí dorazil do svého cíle. Elektřinu by měla začít dodávat již od konce tohoto...

Ruská plovoucí jaderná elektrárna doplula do cíle. Brzy spustí dodávku elektřiny

Ruská plovoucí jaderná elektrárna doplula do cíle. Brzy spustí dodávku elektřiny lukas-cihak 09/16/2019 09:00:00

