SpaceX připravuje první komerční výstup do vesmíru: Polaris Dawn

Cíl a posádka mise Polaris Dawn

Mise Polaris Dawn je výjimečná nejen svým cílem, ale i svou posádkou. Kromě Jareda Isaacmana, který bude sloužit jako velitel, zahrnuje tým další tři členy: podplukovníka letectva ve výslužbě Scotta „Kidda“ Poteeta, který bude plnit roli pilota, a dvě specialistky na misi, inženýrky SpaceX Sarah Gillis a Annu Menon. Anna Menon bude také sloužit jako lékařka mise, což je kritická role, zvláště v podmínkách vesmírného vakua.

Co dělá tuto misi tak jedinečnou, je její ambiciózní plán dostat posádku až do vzdálenosti 870 mil od Země, což je dál než kterýkoli člověk cestoval od dob programu Apollo. To představuje nejen technickou výzvu, ale i možnost získání cenných dat o vlivu takové vzdálenosti na lidské tělo.

První komerční výstup do vesmíru

Jedním z hlavních bodů mise je první komerční výstup do vesmíru, který má být uskutečněn ve výšce 435 mil nad Zemí. Dva členové posádky opustí kapsli Dragon, aby vykonali výstup do vesmíru, což bude kritický test nových skafandrů Extravehicular Activity (EVA), které byly vyvinuty SpaceX. Tyto skafandry musí chránit posádku před extrémními podmínkami vesmíru, zejména když kapsle Dragon nemá vzduchový uzávěr, což znamená, že při otevření poklopu bude celá posádka vystavena vesmírnému vakuu.

Zdroj: Shutterstock

Anna Menon, která se na misi podílí jako specialistka a lékařka, v rozhovoru pro Florida Today vyjádřila důvěru v nové skafandry. „Absolutně víme, že tam mohou obleky natlačit,“ řekla Menon s tím, že tým věnoval spoustu času tlakováním obleků a jejich testování na Zemi.

Technologické inovace a vědecký výzkum

Mise Polaris Dawn nepřináší jen historický výstup do vesmíru, ale také představuje další technologické a vědecké inovace. Poprvé bude ve vesmíru testována laserová komunikace Starlink, což by mohlo mít významný dopad na budoucí komunikační technologie ve vesmíru. Kromě toho bude posádka shromažďovat data pro výzkum účinků vesmírných letů na lidské zdraví, což je klíčové pro budoucí dlouhodobé mise, jako je plánovaná cesta na Mars.

Dlouhodobé plány Polaris programu

Mise Polaris Dawn je první ze tří plánovaných vesmírných letů v rámci programu Polaris. Tento program, financovaný a řízený soukromým sektorem, představuje nový model vesmírného průzkumu, kde soukromé společnosti a jednotlivci hrají klíčovou roli. Program je navržen tak, aby posunul hranice lidských schopností ve vesmíru a připravil cestu pro budoucí mise, které by mohly zahrnovat cestu na Měsíc, Mars a dále.

Start mise Polaris Dawn představuje další krok k tomu, aby se vesmír stal přístupnějším pro širokou veřejnost. Zároveň posouvá technologické a vědecké hranice, které mohou otevřít nové možnosti pro budoucí vesmírné mise a objevování nových světů. Tato mise je nejen historickým momentem pro SpaceX a její partnery, ale také pro celé lidstvo, které se stále více přibližuje ke splnění svých dávných snů o objevování vesmíru.