Společnosti NASA a SpaceX odložily start mise Demo2 na sobotu kvůli počasí

Zdroj: NasaSpaceFlight

Ve středu mělo dojít k několika historickým okamžikům zároveň. Jednak mělo dojít k dlouho očekávanému startu rakety Falcon 9 ze společnosti Elona Muska, SpaceX a jednak to byl jakýsi symbolický akt osvobození Spojených států amerických od závislosti na ruském kosmodromu.

Bohužel i přes vroucí přání všech zúčastněných se středeční start musel kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám odložit na tuto sobotu. Špatné počasí vládlo celému dni a atmosféru všech příprav značně dramatizovalo. NASA následně přidala na svůj Twitter pár hodin před plánovaným odletem, že dává pouze 60% šanci, že mise Demo2 odletí ten den.

.@Astro_Doug and @AstroBehnken say farewell to their families, @elonmusk, @JimBridenstine, @VP, and Second Lady Karen Pence before heading out to the launch pad to board the @SpaceX #CrewDragon at @NASAKennedy for launch! #LaunchAmerica | More photos: https://t.co/8due5jBg5Y pic.twitter.com/r1Y7DdFOzy