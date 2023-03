Starlink již bude dostupný i na mobilních zařízeních

Zdroj: Shutterstock

Jedním z odvážných projektů Elona Muska, resp. jeho společnosti SpaceX, je notoricky známý Starlink. Již poměrně dlouho se snaží totiž dostat na oběžnou dráhu dostatečné množství satelitů, díky kterým by byla Země dokonale pokrytá internetovým připojením. Pro připojení ke Starlinku bylo ale doposud zapotřebí vlastnit speciální terminál.

Vloni Elon Musk spolu s generálním ředitelem T-Mobile, Mikem Sievertem, představili společnou iniciativu „Coverage Above and Beyond“. Právě v rámci této iniciativy by teď chtěl Elon Musk uvést do testování možnost připojení k internetu Starlink pomocí obyčejného mobilního telefonu.

Záměr společnosti SpaceX potvrdil její viceprezident Jonthan Hofeller v rámci letošní konference Satellite Conference and Exhibition 2023, která se konala tradičně ve Washingtonu. V srpnu tohoto roku by měl být spuštěn Starlink V2, který by měl odstranit veškeré mrtvé zóny v internetovém připojení právě díky možnost připojení z mobilního telefonu.

Mobilní operátoři tak dle T-Mobilu dosáhnout téměř 100% pokrytí celého území Spojených států amerických, což by za normální situace bylo celkem složité. Ve některých místech, jako jsou národní parky, pohoří, pouště či odlehlá místa, je totiž náročné najít mobilní signál.