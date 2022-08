Start mise Artemis 1 odložen do pátku, nastal problém s motorem a únikem paliva

Zdroj: Shutterstock

Včera měla z Kennedyho vesmírného střediska startovat raketa Space Launch System (SLS), která je součástí mise Artemis 1. Bohužel byl start odložen, protože se inženýři NASA potýkali s problémem ohledně chlazení jednoho ze čtyř motorů a prý byl identifikován i únik paliva, a to 41 minut před plánovaným zážehem.

To vedlo k rozhodnutí start odložit a byl stanoven nový termín na pátek 2.září. Místo skutečných lidí však tato raketa ponese jen tři figuríny, které mají být vyrobené z materiálů napodobujících lidské kosti a měkké tkáně. Na těchto figurínách je pak umístěno okolo 5 600 senzorů a 16 detektorů, které se mají postarat o sběr dat ohledně úrovně radiace.

Zdroj: Shutterstock

Raketa SLS, která má v budoucnu vynést člověka zpět na Měsíc, je vysoká 98 metrů a měla by unést až 27 tun nákladu. To je o něco méně, než dokázala vynést raketa v rámci mise Apollo. Oproti ní má ale SLS o zhruba 15 procent větší tah. Raketa SLS vynese do vesmíru kosmickou loď Orion.

Podle oficiálních názorů odborníků by to měla být bezpečná kosmická loď i rakety a je prý úžasné, že se jak loď, tak raketa dostanou tak daleko – zhruba 64 tisíc kilometrů za měsíc. Nejdále od Země by měla být 467 tisíc kilometrů a poté by se měl Orion vrátit domů, potvrdil manažer mise Artemis v rámci NASA, Mike Sarafin.