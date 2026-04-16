Steam chystá změnu, která může zamíchat nákupy her po celém světě

Čtvrtek, 16 Duben 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Hry

Zdroj: Shutterstock

Valve podle dat z aktualizace Steam klienta zvažuje rozšíření historie cen her do všech regionů. Funkce, která vznikla kvůli evropské legislativě v roce 2023, by se mohla stát standardem. Zatím ale naráží na zásadní omezení.
Valve v posledních měsících tiše upravuje svůj ekosystém, a to nejen kvůli očekávanému návratu konceptu Steam Machine. Ten by měl v roce 2026 znovu přiblížit hraní na PC konzolovému stylu, tedy bez složitého nastavování a s důrazem na jednoduchost. Přestože se spekuluje, že uvedení může brzdit aktuální problémy s dostupností RAM a úložišť, přípravy na straně softwaru pokračují.

Podle zjištění serveru Notebookcheck, který vychází z dat analyzovaných na SteamDB a sdílených uživatelem LambdaGen na síti X, Valve testuje rozšíření funkce zobrazení cenové historie. Konkrétně jde o údaj takzvané nejnižší ceny za posledních 30 dní.

Tato funkce přitom není úplnou novinkou. Od roku 2023 ji musí obchody v Evropské unii zobrazovat kvůli směrnici Omnibus, která má chránit spotřebitele před falešnými slevami. Steam ji proto už implementoval, ale jen v některých evropských regionech. V praxi to znamená, že velká část uživatelů mimo EU ji dosud vůbec neviděla.

30 dní nestačí. Hráči chtějí víc

Z aktuálních dat ve Steam klientovi vyplývá, že Valve zvažuje rozšíření této funkce globálně. To by znamenalo, že informace o nejnižší ceně za posledních 30 dní by se zobrazovala všem uživatelům bez ohledu na region.

Na první pohled jde o krok správným směrem. Cenová historie patří mezi nejdůležitější nástroje při nákupu her. Hráči díky ní poznají, jestli je sleva skutečně výhodná, nebo jen marketingový trik.

Problém ale spočívá v samotném rozsahu dat. Zatímco oficiální řešení od Valve by podle dostupných informací ukazovalo pouze třicetidenní minimum, služby jako SteamDB nebo IsThereAnyDeal pracují s kompletní historií cen. Uživatel tak vidí historicky nejnižší cenu hry a může se rozhodnout, jestli se vyplatí čekat.

Právě to je hlavní výtka komunity. Na diskuzních fórech, například na Redditu, se opakovaně objevují požadavky na širší filtraci dat. Hráči chtějí vidět nejen posledních 30 dní, ale i dlouhodobý vývoj ceny. Bez toho ztrácí funkce velkou část své hodnoty.

Valve zatím oficiálně nic nepotvrdilo. Na rozdíl od jiných funkcí, jako je například dříve objevený Framerate Estimator, jde spíš o postupné rozšiřování již existujícího prvku než o zcela novou funkci. Přesto by jeho globální nasazení dávalo smysl.

Steam, hry, Epic Games
TechRadar.com

