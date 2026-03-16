Velikonoční nadílka pokračuje, rozdáváme 100 herních klíčů na Steam

Pondělí, 16 Březen 2026 - 07:00 | Driscoll | Novinky, Hry

Zdroj: Shutterstock

V pondělí 9. března jsme započali soutěž o 100 Steam klíčů, přičemž během prvního týdne jsme obdrželi více než 1400 přihlášek. To je téměř třikrát více než v předešlé soutěži o 50 Steam klíčů, kam se přihlásilo 539 soutěžících. Formulář pro přihlášení do soutěže zůstane otevřený ještě dalších 11 dní, proto určitě neváhejte a zkuste své štěstí.
Účast v soutěži není podmíněná žádnými questy ani jinými aktivitami ze strany soutěžících. Pouze všechny účastníky žádáme o jednotné přihlášky. Duplicitní přihlášky nebudeme započítávat, jelikož by to bylo samozřejmě velmi nespravedlivé vůči drtivé většině soutěžících, kteří zaslali přihlášku jedenkrát. Například když jeden člověk zaslal odpověď 10krát, pouze jedna z nich dostane pořadové číslo - zbytek bude ignorován.

Losování a vyzvednutí výher

Losování bude probíhat následující dny:

  • 29.3
  • 30.3
  • 31.3
  • 1.4
  • 2.4
  • 3.4
  • 4.4
  • 5.4
  • 6.4
  • 12.4

Každý den bude vylosováno 10 výherců, načež ten samý den po skončení losování jim bude odeslán gratulační e-mail s potvrzením výhry. Jakmile výherce odpoví na gratulační e-mail, že souhlasí s přijetím výhry (herního klíče) na e-mailovou adresu, klíč mu bude obratem zaslán. Toto opatření slouží k tomu, abychom měli jistotu, že soutěžící uvedl platný e-mail a výhru na 100% obdrží.

V minulé soutěži tak učinilo 44 z 50 výherců, čehož si opravdu nesmírně vážím. Zbylých 6 výherců se své výhry vzdalo tím, že si ji nevyzvedlo ani do dvou týdnů po skončení soutěže. Nicméně nemějte strach, po skončení této soutěže budete mít každý čas na vyzvednutí do konce dubna, jelikož jsem si vědom toho, že ne všichni máte o velikonočních svátcích a prázdninách volný čas 🐰.

