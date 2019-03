Stíhačky F-22 jsou plně připraveny k boji. Na Aljašce cvičily sloní chůzi

Letecké cvičení s tak trochu tajemným názvem sloní chůze není pro americké letectvo žádná novinka. Koncem minulého roku jsme vás informovali, že takovéto cvičení absolvovalo symbolických 35 letounů F-35 na letecké základně v Utahu. Ve zkratce jde o to, že určitý větší počet plně vyzbrojených letounů je s určitými rozestupy seřazen na letové dráze a tyto letouny pak musí v co nejkratším časovém intervalu vzlétnout. Tato taktika se může osvědčit např. při vedení intenzivních bojových operací, kdy mnoho letadel v krátkém časovém úseku startuje do boje a je náročné zajistit celkovou koordinaci startů.

Cvičení se uskutečnilo 26. března na Aljašce na letecké základně Elmendorf-Richardson u Anchorage. Letos si taktiku sloní chůze vyzkoušelo celkem 24 stíhaček F-22, které jsou určeny hlavně k vybojování vzdušné nadvlády, jeden letoun včasného varování a kontroly E-3 Sentry a jeden strategický transportní letoun C-17 Globemaster lll.

Co se týče stíhaček F-22, tak celkově bylo vyrobeno 8 testovacích a 187 operativních stíhaček F-22, ale jen 125 jich je schopno vést bojové operace u amerického letectva. Další stroje se nacházejí v servisu apod. Cvičení se tudíž účastnila jedna pětina celkové bojové flotily F-22.

Tato demonstrace síly amerického letectva je hlavně vzkazem pro Rusko, že USA mohou v krátkém časovém intervalu nasadit vysoký počet letounů F-22 v Tichomoři a arktické oblasti. Rusko v posledních měsících pravidelně testuje reakce USA, když vysílá do blízkosti vzdušného prostoru Spojených států své strategické bombardéry, letouny včasného varování a kontroly a doprovodné stíhačky. Vstříc ruským letounům pak okamžitě z aljašské letecké základny startují stíhačky F-22 a letoun E-3 Sentry.