Světu hrozí klimatická apokalypsa, pokud nezmění do roku 2035 svůj přístup

Klimatické změny hýbou celou zeměkoulí. Mění se vše, včetně počasí, podnebí, fauny i flory. Podle vědců se blížíme k překročení mezníku, který povede k nenávratným změnám. Zatím je však ještě čas, aby se podnikly nezbytné kroky a opatření.

Nová studie publikovaná v magazínu Earth System Dynamics apeluje na vlády zemí světa, aby podnikly kroky vedoucí k minimalizaci globálního oteplování, a to nejpozději do roku 2035. Bez toho nebude možno limitovat oteplování do dvou stupňů Celsia. Pokud však k žádné globální dohodě nedojde, bude s největší pravděpodobností následovat klimatická katastrofa. Většina země se totiž promění v nehostinnou života neschopnou pustinu.

Před nedávnou dobou již minul okamžik, v kterém šlo ještě udržet oteplování v limitu do 1,5 stupňů Celsia. Tohoto neustálého nárůstu se vědci přímo děsí a poznamenávají, že v případě překročení určité hranice se i dramatické scénáře mohou stát velice optimistickými.

Pro pozitivní vývoj je nezbytné, aby se celý svět co nejvíce orientoval směrem k obnovitelným zdrojům energie. Podobný přístup zvolil i Facebook, který, dle našeho článku, přechází na čerpání energie výhradně z obnovitelných zdrojů.

Podle BP Statstical Review se celkový podíl obnovitelných zdrojů na trhu s energiemi zvýšil od devadesátých let minulého století do roku 2017 na 3,6 %. Stále se však jedná o nepatrný nárůst. Studie uvádí, že meziroční nárůst by pro záchranu země a lidstva musel být alespoň 2%.