Tato žena pomohla FBI dopadnout několik sériových vrahů

Burgessová, která se sama označuje za "forenzní a psychiatrickou sestru", byla průkopnicí ve výzkumu sexuálních zločinů, viktimologie a kriminální psychologie. Její práce je zásadní pro rozvoj profilování zločinců, což pomohlo FBI dopadnout některé z nejnebezpečnějších sériových vrahů v historii USA.

V 70. letech Burgessová spolu se socioložkou Lyndou Lytle Holmstromovou spoluzaložila jeden z prvních programů krizového poradenství v Boston City Hospital. Společně provedly rozsáhlý výzkum emocionálních a traumatických účinků sexuálního násilí a byly první, kdo definoval pojem „syndrom traumatického znásilnění“, který popisuje psychické následky znásilnění. Jejich zjištění, že znásilnění je spíše o moci a kontrole než o sexu, změnilo pohled na sexuální násilí a pomohlo formovat nové přístupy k jeho prevenci a léčbě.

Zdroj: Shutterstock

Spolupráce s FBI

Významná část kariéry Burgessové je spojena s její spoluprací s FBI, konkrétně s Behavioral Sciences Unit (BSU) v Quanticu, Virginii. Roy Hazelwood z FBI ji pozval, aby agentům přednášela o viktimologii a násilných sexuálních zločinech. Její akademická přísnost a metodologický přístup významně přispěly k rozvoji kriminálního profilování.

Burgessová se setkala s agenty Robertem Resslerem a Johnem Douglasem, kteří prováděli výzkum na základě rozhovorů se sériovými vrahy. Její schopnost analyzovat a interpretovat tyto rozhovory přinesla zásadní vhledy do mysli sériových vrahů a vedla k vydání klíčové publikace Sexuální vražda: Vzory a motivy.

Zdroj: YouTube

Případy, které formovaly historii

Jedním z případů, na kterých Burgessová pracovala, byl „násilník s lyžařskou maskou“. Tento případ zahrnoval sériového násilníka, jehož modus operandi zahrnoval vloupání do domů a znásilňování obětí před očima jejich rodin. Díky detailnímu profilu, který Burgessová a její tým vytvořili, byl dopaden Jon Barry Simonis, který odpovídal profilu téměř ve všech ohledech.

Dalším znepokojivým případem byl únos a vražda dvou mladých chlapců v Nebrasce: Dannyho Eberleho a Christophera Waldena. Burgessová spolupracovala na vytvoření profilu vraha, což vedlo k zatčení Johna Jouberta, který se přiznal ke všem třem vraždám.

Dědictví a současná práce

Dr. Ann Wolbert Burgessová, nyní osmdesátiletá, stále aktivně pracuje jako profesorka na ošetřovatelské škole Williama F. Connella na Boston College. Její výzkum a odborné znalosti zůstávají důležitým přínosem pro oblast kriminální psychologie. Burgessová také vede virtuální mezinárodní klub Super Sleuths, který analyzuje nevyřešené případy z celého světa.

Její životní příběh a práce, jak je zdokumentováno v Mastermind: To Think Like a Killer, ukazuje nejen hluboký dopad, který měla na vývoj profilování sériových vrahů, ale také její neochvějnou oddanost obětem těchto zločinů. Burgessová nás učí, že pochopení temných aspektů lidského chování je klíčem k jejich prevenci a že v centru každého vyšetřování by měly být vždy oběti, nikoliv zločinci.