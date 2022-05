Telefonní čísla nahradí čísla bankovních účtů. Nové řešení spustí ČNB příští rok

Zdroj obrázku: Pixabay

Mobilní telefony, internet a počítače výrazně usnadnily převody peněz mezi dvěma stranami. Už dávno nemusíte chodit do banky vypisovat příkazy k úhradě ručně (mladší generace se možná vyděší už jen při té představě). V současnosti se stačí přihlásit do svého internetového bankovnictví přes mobilní aplikaci a údaje buďto vyplnit kdykoliv kdekoliv, případně vygenerovat či vyfotit QR kód.

Starší generace vám však takový kód bez kompletní instruktáže jen tak nevygenerují a žádost o nadiktování čísla účtu vás může uvést ještě do horší situace, pokud si jej dotyční špatně zapsali, nadiktovali či jste se vy sami přeslechli. Naše banky nyní přišly s novým chytrým řešením, které by mohlo začít fungovat již od příštího roku a podporovat by ho mělo minimálně devět bank.

Zdroj obrázku: Pixabay

Ten nový systém spočívá v tom, že místo čísla účtu budete zasílat peníze na číslo mobilního telefonu. V systému se pak obě čísla spárují. Prozatím bývá tato funkce označována jako „platba na kontakt“. Pokud budete chtít tento způsob plateb využívat, bude zřejmě nutné aktivovat si tuto funkci u své banky.

Na vývoji se podílela Česká bankovní asociace i Česká národní banka. Zmíněný registr, který bude evidovat spárovaná telefonní čísla a čísla účtů, povede samotná ČNB. Seznam konkrétních bank, které by mohly od nového roku tento systém využívat, bohužel není prozatím zveřejněný. Minimálně by mezi ně však měla patřit Česká spořitelna, Komerční banka či ČSOB.