Tesla prodala za poslední čtvrtletí historických 241 300 vozidel

Automobilka Tesla se v době pandemie koronaviru potýkala s výrazným nedostatkem čipů, což vedlo ke snížení výroby. I přes to se ale podařilo automobilce s tímto globálním problémem vypořádat vcelku dobře a za třetí čtvrtletí tohoto roku evidovala 241 300 prodaných vozů. To je v porovnání s předchozím čtvrtletím o 102 000 vozů více a zároveň to byl i historicky nejúspěšnější čtvrtletí společnosti Tesla, protože za rok 2019 například prodala za celý rok 367 500.

Společnost Tesla dokázala tímto zvítězit i v konkurenčním boji, protože ostatní automobilky zaznamenaly povětšinou v minulém čtvrtletí výrazný pokles. Největší americká automobilka, General Motors, jen pro porovnání prodala za minulé čtvrtletí pouze 446 997 vozidel. V praxi se pak ukázalo, jak si vývojáři společnosti Tesla umí vypořádat s různými problémy.

Problém s nedostatkem potřebných čipů se vyřešil jednoduše tím, že se použily alternativní čipy a za běhu se použil přepisovací software, aby vše fungoval přesně tak, jako původně zamýšlené čipy. Velkou posilou pro Teslu je i Čína, důkazem čehož jsou právě množství prodaných kusů. V dalších měsících se pak plánuje další rozšíření výroby, a to zejména díky nové továrně v texaském Austinu.