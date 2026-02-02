CDR.cz - Vybráno z IT

Tiché umlčování na sociální síti. Čína má podle X skrývat nepokoje pomocí porna

Pondělí, 2 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Internet

Zdroj: Shutterstock

Sociální síť X čelí vážnému obvinění. Podle jejího vedení má čínský stát cíleně zahlcovat vyhledávání pornografickým spamem, aby potlačil informace o politických nepokojích. Jde o starý problém, který znovu vyplul na povrch.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, se znovu dostala do střetu s otázkou politické manipulace obsahu. Tentokrát nejde o algoritmy nebo mazání příspěvků, ale o mnohem primitivnější a zároveň účinnější taktiku. Zaplavení vyhledávání balastem.

Podle Nikity Biera, šéfa produktového vývoje platformy Nikita Bier, dochází při politickém napětí v Číně k masivnímu šíření pornografického spamu v čínsky psaných vyhledávacích dotazech. Výsledek je jednoduchý. Uživatelé se k relevantním informacím prakticky nedostanou, protože je překryje lavina nelegálního obsahu a reklam.

Bier reagoval na stížnost uživatele, který upozornil, že čínské vyhledávání na X je nepoužitelné. Místo zpráv, svědectví nebo komentářů se objevují explicitní obrázky, odkazy na hazard a QR kódy vedoucí na pochybné weby. Podle vedení platformy nejde o náhodný jev, ale o systematickou snahu zabránit šíření informací v reálném čase.

Miliony účtů a starý problém

Zajímavým detailem je rozsah celé operace. Bier uvedl, že spam lze vystopovat k síti pěti až deseti milionů účtů, které vznikly ještě před tím, než X zpřísnila registraci nových profilů. Právě stáří těchto účtů komplikuje jejich hromadné odstranění a naznačuje, že nejde o rychle vytvořenou kampaň, ale o dlouhodobě budovanou infrastrukturu.

Podobné chování přitom není nové. Už na konci roku 2022 si výzkumníci i novináři všimli, že při protestech proti covidovým uzávěrám v Číně začal Twitter zaplavovat čínské vyhledávání pornografií a reklamami na online hazard. Přímý důkaz o zapojení čínské vlády tehdy zcela chyběl, ale podezření se objevovala opakovaně.

Je důležité připomenout, že samotná platforma X je v Číně oficiálně blokována. Přesto se k ní lidé dostávají pomocí VPN, což z ní dělá jeden z mála kanálů, kde lze sledovat necenzurované informace o dění v zemi. Právě to z ní činí citlivý prostor, který se podle mnoha expertů dlouhodobě stává cílem zahraničních vlivových operací.

Po převzetí Twitteru se jeho nový majitel Elon Musk pokusil problém s falešnými účty řešit zavedením placeného ověření. Očekávalo se, že tím omezí boty a spam. Praxe ale ukazuje, že problém nezmizel, pouze změnil podobu. Uživatelé si nadále stěžují na clickbait, podvodné účty i spam v soukromých zprávách.

Diskuze
Tagy: 
Fake News, sociální síť, Čína
Zdroje: 

PCMag.com

nahlásit chybu

Čína řeší první velkou krizi na orbitě a vysílá nouzovou loď pro astronauty

Poškozené okno na jedné z lodí u čínské stanice Tiangong způsobilo situaci, která nemá v tamním programu obdoby. Tři astronauti zůstali bez bezpečného návratu a Čína musela během několika dní urychlit start náhradní lodi Shenzhou 22.

Internetoví trollové: Kdo jsou, proč škodí a jak se bránit

Internetoví trollové patří k nejvýraznějším negativním jevům digitální éry. Schovaní za anonymitou sociálních sítí a diskusních fór záměrně vyvolávají konflikty, šíří nenávist a manipulují veřejné mínění. Kdo ale vlastně trollové jsou, co je pohání – a proč jejich činnost není jen „vtípek“, ale reálný problém?

TikTok v USA přežil zákaz: Dohodu potvrdila schůzka Trumpa se Si Ťin-pchingem

Po měsících nejistoty a hrozeb zákazu se zdá, že populární aplikace TikTok v USA zůstane. Američtí a čínští představitelé potvrdili na páteční schůzce dohodu o vlastnickém uspořádání, která má ukončit vleklý spor. Přesto zůstává otázkou, co to znamená pro budoucnost datové bezpečnosti a také svobody projevu.

Čína obvinila Nvidii z porušení antimonopolních pravidel

Napětí mezi Spojenými státy a Čínou v oblasti polovodičů se znovu vyostřilo. Čínský úřad pro regulaci trhu obvinil technologického giganta Nvidia z porušení antimonopolních pravidel kvůli akvizici společnosti Mellanox z roku 2020. Přestože zatím nejsou oznámeny žádné sankce, krok Pekingu může výrazně zkomplikovat probíhající obchodní jednání.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi