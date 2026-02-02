Tiché umlčování na sociální síti. Čína má podle X skrývat nepokoje pomocí porna
Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, se znovu dostala do střetu s otázkou politické manipulace obsahu. Tentokrát nejde o algoritmy nebo mazání příspěvků, ale o mnohem primitivnější a zároveň účinnější taktiku. Zaplavení vyhledávání balastem.
Podle Nikity Biera, šéfa produktového vývoje platformy Nikita Bier, dochází při politickém napětí v Číně k masivnímu šíření pornografického spamu v čínsky psaných vyhledávacích dotazech. Výsledek je jednoduchý. Uživatelé se k relevantním informacím prakticky nedostanou, protože je překryje lavina nelegálního obsahu a reklam.
Bier reagoval na stížnost uživatele, který upozornil, že čínské vyhledávání na X je nepoužitelné. Místo zpráv, svědectví nebo komentářů se objevují explicitní obrázky, odkazy na hazard a QR kódy vedoucí na pochybné weby. Podle vedení platformy nejde o náhodný jev, ale o systematickou snahu zabránit šíření informací v reálném čase.
Miliony účtů a starý problém
Zajímavým detailem je rozsah celé operace. Bier uvedl, že spam lze vystopovat k síti pěti až deseti milionů účtů, které vznikly ještě před tím, než X zpřísnila registraci nových profilů. Právě stáří těchto účtů komplikuje jejich hromadné odstranění a naznačuje, že nejde o rychle vytvořenou kampaň, ale o dlouhodobě budovanou infrastrukturu.
Podobné chování přitom není nové. Už na konci roku 2022 si výzkumníci i novináři všimli, že při protestech proti covidovým uzávěrám v Číně začal Twitter zaplavovat čínské vyhledávání pornografií a reklamami na online hazard. Přímý důkaz o zapojení čínské vlády tehdy zcela chyběl, ale podezření se objevovala opakovaně.
Je důležité připomenout, že samotná platforma X je v Číně oficiálně blokována. Přesto se k ní lidé dostávají pomocí VPN, což z ní dělá jeden z mála kanálů, kde lze sledovat necenzurované informace o dění v zemi. Právě to z ní činí citlivý prostor, který se podle mnoha expertů dlouhodobě stává cílem zahraničních vlivových operací.
Po převzetí Twitteru se jeho nový majitel Elon Musk pokusil problém s falešnými účty řešit zavedením placeného ověření. Očekávalo se, že tím omezí boty a spam. Praxe ale ukazuje, že problém nezmizel, pouze změnil podobu. Uživatelé si nadále stěžují na clickbait, podvodné účty i spam v soukromých zprávách.