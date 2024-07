TikTok je znovu pod palbou: Vyvolává obavy o mezinárodní bezpečnost

DOJ se ve svém podání odvolává na obavy o mezinárodní bezpečnost, které se týkají shromažďování uživatelských názorů na citlivá témata jako jsou potraty, kontrola zbraní a náboženství.

Shromažďování citlivých dat

Podle dokumentů podaných u amerického odvolacího soudu pro okruh DC, DOJ uvádí, že vyhledávací nástroj v Lark, což je webový komunikační systém používaný zaměstnanci ByteDance a TikTok, umožňuje shromažďování masivního množství informací o uživatelích. Tento nástroj prý umožňuje zaměstnancům v USA i v Číně přístup k uživatelským datům na základě obsahu nebo výrazů uživatelů, včetně názorů na kontrolu zbraní, potraty a náboženství. To vyvolává vážné obavy o bezpečnost a ochranu soukromí amerických občanů.

DOJ také tvrdí, že TikTok by mohl být použit k manipulaci s obsahem, který je vystavován americkým uživatelům, což by mohlo vést k šíření dezinformací nebo propagandy. Další obavou je, že citlivé informace amerických uživatelů by mohly být ukládány na serverech v Číně, což by mohlo znamenat riziko jejich zneužití čínskou vládou.

Zdroj: Shutterstock

TikTok odmítá obvinění

Společnost TikTok opakovaně odmítla obvinění z toho, že představuje hrozbu pro národní bezpečnost, a označila snahy o její zákaz za „protiústavní“. V reakci na podání DOJ TikTok na sociální síti X (dříve známé jako Twitter) uvedl: „Nic v tomto podání nemění skutečnost, že ústava je na naší straně.“ Společnost argumentuje, že zákon porušuje její práva na spravedlivý proces a svobodu projevu.

TikTok také zdůrazňuje, že již podnikl řadu kroků k zajištění ochrany dat amerických uživatelů, včetně přesunu dat na servery v USA a zřízení týmu pro správu dat v rámci USA. Společnost rovněž tvrdí, že neexistují žádné důkazy o tom, že by sdílela uživatelská data s čínskou vládou.

Politická reakce

Tento spor přichází v době rostoucího napětí mezi USA a Čínou, kdy obě země soupeří o technologickou dominanci a obavy z kybernetických hrozeb jsou na denním pořádku. Někteří zákonodárci v USA volají po tvrdších opatřeních proti čínským technologickým společnostem, zatímco jiní varují před možnými ekonomickými a diplomatickými důsledky takových kroků.

Budoucnost TikToku v USA

Osud TikToku v USA zůstává nejistý. Soudní řízení může trvat měsíce, ne-li roky, a během této doby bude muset společnost pokračovat v obhajobě svých práv a zajištění bezpečnosti dat svých uživatelů. Pokud bude zákon potvrzen, ByteDance bude čelit obtížnému rozhodnutí o prodeji TikToku nebo jeho stažení z amerického trhu. Vzhledem k oblíbenosti aplikace mezi americkými uživateli, zejména mladší generací, bude jakékoli rozhodnutí mít dalekosáhlé důsledky pro digitální krajinu USA a vztahy mezi USA a Čínou.