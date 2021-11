V Číně vstupuje v platnost nový zákon na ochranu osobních údajů

Zdroj

Na ochranu osobních údajů se čím dál více klade důraz nejenom v aplikacích, ale i při tvorbě zákonů v jednotlivých zemích. Nově přichází velice překvapující zpráva z Číny, že i tamní zákonodárci uvedli v platnost nový Zákon o ochraně osobních údajů (PIPL).

Spolu s rozvojem internetu, sociálních sítí a moderních technologií se podobný zákon stává nezbytností. Právě PIPL by měl být prozatím prvním komplexním a systematickým zákonem o ochraně osobních údajů v Číně. Zároveň by sem měl být zahrnut i přísný výpis požadavků na ochranu soukromých dat nebo poskytování informovaného souhlasu.

Podle nového zákona tak budou muset uživatelé poskytnout informovaný souhlas se shromažďováním, zpracováním, přenosem a ukládáním informací. V Evropě jsme na to díky GDPR zvyklí, ale pro Čínu je to velká novinka. Zákon také stanovuje, že zpracovatelé osobních údajů při vyhledávání informací a obchodního marketingu cíleného na jednotlivce musí dát takovému jedinci možnost nabídku odmítnout a nesmí cílit na osobní charakteristiky uživatelů.

Čínské společnosti na to zareagovaly pružně a většina z nich již implementovala tento zákon do svých předpisů. Výjimkou není ani Alibaba Group, která již v červenci vydala na své platformě oznámení o posílení ochrany citlivých informací. Další společností může být třeba Apple Inc., který zaslal svým uživatelům v Číně zprávu, kde informuje o nasazování PIPL. Otázkou pak může být, jak bude vypadat ochrana osobních údajů v zemi ovládané komunistickou stranou.