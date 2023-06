V Japonsku chtějí čerpat od roku 2025 solární energii z vesmíru

Celosvětovým trendem je péče o klimatické změny, a proto se mnoho světových vlád i technologických společností začalo ubírat k ekologickým opatřením, která by pomohla snížit dopad uhlíkových emisí na naše životní prostředí. Proto se také obecně preferují zdroje energie z obnovitelných zdrojů, což je solární, větrná, vodní, atd.

Například japonští vědci z vesmírné agentury JAXA se již několik dlouhých let snaží využít ohromný potenciál získávání solární energie z vesmíru, protože k nám na Zem dopadá jen malý zlomek a většina této energie se odrazí od naší atmosféry. Plán agentury JAXA je tak zcela logický, ale o to hůře realizovatelný.

Zdroj: Shutterstock

První historický průlom v tomto výzkumu nastal v roce 2015, kdy tamní vědci dokázali úspěšně dopravit na Zem 1,8 kilowattu solární energie z vesmíru. To je dostačující pro napájení rychlovarná konvice na vzdálenost více než 50 metrů. Nyní se v Japonsku chystají na další průlomový krok.

Chtějí totiž v roce 2025 vypustit na oběžnou dráhu Země sérii menších satelitů, jejich úkol by bylo akumulovat solární energii a nasměrovávat ji do pozemních přijímacích stanic, které budou stovky kilometrů od nich. Tato technologie se samozřejmě zamlouvá i ekologům, protože vesmírná solární energie je prakticky neomezeným zdrojem obnovitelné energie a navíc vesmírné solární panely by mohly sbírat plnou dávku solární energie 24 hodin denně bez ohledu na denní a noční dobu.

Výsledná získaná energie by pak měla být přenesena pomocí mikrovln kvůli nestabilním atmosférickým podmínkám. V praxi se ale stále jedná o dobře propracovaný koncept než reálný plán, protože vybudovat síť solárních panelů, které by dokázaly vygenerovat 1 gigawatt energie by stála asi 7 miliard dolarů, což je kapitál, kterým agentura JAXA v současné době nedisponuje.