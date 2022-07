V Japonsku připravují plány na lunární základnu s umělou gravitací

Zdroj

V souvislosti s plánovaným osidlováním cizích vesmírných těles, jako je Mars a Měsíc, vyvstává hned několik problémů od stravování obyvatel až po příliš nízkou gravitaci, které v tamních podmínkách panuje. Právě na problém s nízkou gravitací se zaměřil výzkumný tým z Kjótské univerzity ve spolupráci se společností Kajima Corporation.

Nízká gravitace neztěžuje jen pohyb v prostoru, ale způsobuje i nejrůznější zdravotní problémy v podobě například degenerovaných svalů či řídnutí kostí. Nový japonský projekt chce proto s tímto základním problémem bojovat svým projektem, který má zajistit umělou gravitaci.

Výsledná základna by se měla skládat ze tří hlavních částí s tím, že první je nazvána „Sklo“. Právě tato část má díky odstředivé síle přenést simulovanou gravitaci. Vzhledem k tomu, že na Měsíci je gravitace oproti zemské jen 16,5 % a na Marsu 37,9 %, je možné, že se poveden Lunar Glass a Mars Glass tyto rozdíly vyrovnat. V praxi pak budou ve Skle obrovské rotující kužely o poloměru 100 metrů a výšce zhruba 400 metrů, které se budou otáčet každých dvacet sekund. Tím navodí v prostředí gravitaci podobnou té zemské.

Jako druhá část má být „hlavní biomový komplex“, který má sloužit k přemístění redukovaného ekosystému. Bude vytvořen v rámci Moon Glass a Lunar Glass a měl by mimo jiné poskytovat i životní prostředí pro lidi. Jako poslední bude vybudován „Hexagon Space Track“, což je návrh určité vysokorychlostní dopravní infrastruktury, která by propojila Měsíc, Mars a Zemi. V tuto chvíli jde však pouze o návrh a pokud by se někdy v budoucnu měl tento projekt realizovat, trvalo by to zřejmě celou řadu let a určitě bychom se ho dočkali nejspíše v druhé polovině tohoto století.