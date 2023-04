Velká Británie zamítla Microsoftu akvizici herní společnosti Activion Blizzard

Na počátku loňského roku jsme vás informovali o plánované akvizici Activisionu Blizzard ze strany společnosti Microsoft. Plánovaná akvizice měla být za zhruba 69 miliard dolarů a právě tento týden se k celé akvizici měl vyjádřit britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA). Mnoho odborníků předpokládalo, že se jedná jen o formální krok.

O to překvapivější bylo oficiální vyjádření tohoto úřadu, že tuto akvizici nepovoluje. Společnost Activision Blizzard měla totiž před oznámenou akvizicí plány vydat se do světa cloudového hraní sama a chtěla se na něj zaměřit. Britský úřad pak zejména pro tuto informaci akvizici nepovolil, protože se obává, že po dokončení akvizice a pod diktátem Microsoftu by mohli být uživatelé Activision Blizzard ochuzeni.

Společnost Microsoft však již stihla uzavřít dohodu na dalších deset let se společností Nvidia týkající se zásobování služby GeForce Now novými hrami stejně jako obdobnou spolupráci s Nintendem. Podle CMA by bylo lepší pro uživatele i společnost Microsoft, kdyby vše zůstalo při starém s tím, že by některé hry Activisionu mohl mít Microsoft exkluzivně pro sebe.

Již nyní zabírá společnost Microsoft až 70 % z celosvětových cloudových herních služeb. Vše navíc posiluje i fakt, že provozuje Xbox a nejpoužívanější operační systém Windows. Případná akvizice by společnost Microsoft stavila téměř do pozice monopolu. Podle dostupných zpráv, které mělo CMA k dispozici, by se Activision Blizzard stejně ubíral směrem ke cloudovému hraní.

Výhoda cloudového hraní je očividná, nepotřebujete mít nejnovější herní zařízení s nadupaným hardwarem, ale můžete hrát i nejnovější hry na starších zařízeních. Microsoft se zcela logicky proti tomuto rozhodnutí chystá odvolat. Ze strany Microsoftu je i nadále maximální snaha celou akvizici uskutečnit. Nyní se čeká na konečné rozhodnutí Evropské komise, které by mělo padnout 22.5.Určité problémy mohou nastat i na straně Federální obchodní komise ve Spojených státech amerických, která žaluje společnost Microsoft z porušení antimonopolních pravidel.