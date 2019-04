Velký bratr? EU vytvoří centrální databázi biometrických údajů

Evropská Unie se snaží, ať už na základě doporučení odborníků a svých výborů či na základě vlastní iniciativy, řešit celkovou bezpečnost v rámci území Evropské Unie. Proto se Parlament EU rozhodl dát s drtivou většinou hlasů zelenou projektu CIR (Common Identity Repository), což by měla být globální databáze biometrických identifikátorů napříč celou EU.

Databáze biometrických údajů vznikne propojením bezpečnostních, hraničních, migračních a série dalších vybraných systémů v jeden velký globální celek. Vznikne tak centrální registr s informacemi a záznamy o cca 350 milionech lidí, a to jak rezidentů, tak i nerezidentů členských států.

Konkrétně se jedná o propojení databází z Schengenského informačního systému, Eurodacu, Visa Information System (VIS), European Criminal Record for Third Coutnry Nationals (ECRIS-TCN), Entry/Exit Systém (EES) a European Travel and Authorisation Systém (ETIAS).

O každém člověku by zde mělo být zaevidováno jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu či občanského průkazu a biometrické údaje. Nejspíše se bude jednat o prostý otisk prstu, ale bude možné použít i novou podobu biometrických identifikátorů, a to sken obličeje.

Tato databáze pak bude k dispozici hlavně hraničním kontrolám na hranicích EU či policejnímu sboru. Příslušníci těchto bezpečnostních jednotek tuto databázi jistě uvítají, protože již nebudou muset identifkovat jedince v několika různých databázích, ale již v jedné, ve které najdou všechny potřebné údaje. V konečném důsledku to může znamenat i kratší kontroly na hranicích.

Až bude databáze CIR aplikována do praxe, bude to třetí největší sledovací systém s biometrickými údaji na světě hned po Číně a Indii. Je jasné, že se objevila i řada kritiků, která se odvolává na ochranu osobních údajů a Evropskou unii nazývá hanlivě „Velkým bratrem“. Prakticky by však mělo jít pouze o sjednocení z větší části existujících údajů, které ulehčí práci bezpečnostním složkám a kriminalistům při pátrání po stíhaných osobách.